88% dos eleitores de Flávio defendem que ele siga na disputa mesmo após 'Dark Horse', aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para 88% dos eleitores que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), o senador deve seguir na disputa pela Presidência mesmo com as revelações do caso "Dark Horse".

É o que aponta pesquisa do Datafolha feita nos dias 20 e 21 de maio com 2.004 entrevistados em 139 cidades. A margem de erro do levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07489/2026, é de dois pontos para mais ou menos.

Desde a semana passada, quando o site Intercept Brasil mostrou que Flávio havia pedido dinheiro para o então banqueiro Daniel Vorcaro, a campanha do senador entrou em crise com sucessivas versões contraditórias sobre o que aconteceu.

Vorcaro, hoje preso, comandava o Banco Master, instituição liquidada no centro do maior escândalo do setor financeiro da história. Sua rede de contatos políticos é objeto de investigação.

Flávio cobrou o então banqueiro no ano passado acerca do financiamento prometido para a produção do filme "Dark Horse" (azarão, em inglês), sobre a campanha de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso por tentativa de golpe.

Ele admitiu o pedido após ter negado o episódio. Só contou depois que havia se encontrado pessoalmente com Vorcaro, quando ele já tinha sido preso.

Nesta rodada, o Datafolha mostra que houve impacto na intenção de voto do primogênito de Jair Bolsonaro: na simulação de primeiro turno, ele foi de 35% para 31%, e na de segundo, de 45% para 43%.

Seu principal rival, o presidente Lula (PT), oscilou para cima nos dois cenários, 38% para 40% e 45% a 47%, respectivamente.

Apesar do desarranjo político, o grosso do eleitorado bolsonarista permanece fiel ao pré-candidato, o que pode não ser suficiente numa disputa que promete ser decidida no olho mecânico.

Segundo o Datafolha, 72% de quem declara voto no senador soube do caso, acima dos 64% medidos na amostra toda. No primeiro grupo, 38% dizem estar bem informados sobre a situação. No segundo, 30% dizem isso.

Para 54% dos eleitores de Flávio, sua relação com Vorcaro é próxima, mas 73% dizem que ele segue tendo sua confiança. Para 53%, o senador agiu bem ao pedir dinheiro ao então banqueiro -que colocou R$ 61 milhões na produção do filme.

Os números contrastam com os do eleitorado em geral, com exceção no quesito confiança: 67% disseram que nada mudou. Mas 48% dizem que o senador deve prescindir da candidatura e 64%, que ele agiu mal no episódio.

Na hipótese de o senador deixar a disputa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece como o nome favorito para sucedê-lo na urna eletrônica. Entre os eleitores de Flávio, 60% a têm como primeira alternativa. O número cai a 39% entre todos os entrevistados.

Entre quem vota em Flávio, a seguir vêm com opção o deputado cassado e irmão do senador Eduardo (PL-SP), com 15% de citações, e os ex-governadores Romeu Zema (Novo-MG, 13%) e Ronaldo Caiado (PSD-GO, 10%), ambos pré-candidatos já.

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No público mais amplo, os nomes citados são os mesmos, mas Zema e Caiado empatam com 17%, enquanto Eduardo marca 10%.