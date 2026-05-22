Campanha de Flávio Bolsonaro faz conta e acredita que ‘ainda há jogo’

A campanha de Flávio Bolsonaro se preparou para um resultado pior do que o apontado pela primeira pesquisa do Datafolha após a crise envolvendo o pré-candidato do PL e Daniel Vorcaro.

No primeiro turno, segundo o levantamento, a vantagem de Lula saltou de 3 para 9 pontos. Em eventual segundo turno entre os dois, Lula teria 47%, contra 43% de Flávio.

“É algo claramente reversível. O Lula não subiu. Os votos que o Flávio perdeu migraram, basicamente, para os indecisos”, disse à coluna um integrante da campanha.

“Foi um tombo razoável, mas não fatal. Ainda há jogo”, avaliou um deputado do PL.

O entendimento predominante no entorno de Flávio, com um pouco de torcida, é de que o país segue dividido, o antipetismo permaneceu intacto apesar da crise de Flávio e que o foco deve estar no segundo turno.

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No meio da tarde desta sexta-feira, 22, enquanto se repercutia os números do Datafolha, a ordem foi explorar a decisão envolvendo uma possível liberdade de Carla Zambelli ironicamente, apontada por muitos em Brasília como uma das responsáveis pela derrota de Jair Bolsonaro em 2022.