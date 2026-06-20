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ELEIÇÕES 2026

Líder do PL diz que Datafolha não captou efeito de operação contra petista

Aliado de Flávio Bolsonaro vê cenário aberto com segundo turno apertado entre Lula e o senador do PL

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
20/06/2026 17:42

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Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, reagiu neste sábado (20/6) ao resultado da nova pesquisa Datafolha que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na frente da disputa eleitoral de 2026.

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar destacou que o levantamento foi realizado entre quarta e quinta-feira e, segundo ele, não teria captado os efeitos da operação que atingiu o líder do governo no Senado. Sóstenes também chamou atenção para o cenário de segundo turno, no qual Lula aparece com 47% e o senador Flávio Bolsonaro com 43%.

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“O Brasil vai mudar”, escreveu o deputado, ao comentar o resultado que, na avaliação dele, ainda não reflete o ambiente político mais recente. Ele também afirmou que a campanha eleitoral “nem começou”, sugerindo que o quadro ainda deve sofrer alterações ao longo dos próximos meses.

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Na pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem no primeiro turno e em cenários de segundo turno. 

Tópicos relacionados:

datafolha eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa

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