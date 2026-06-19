Como entender uma pesquisa de intenção de voto? Guia para não errar

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Com a divulgação de novas pesquisas de intenção de voto para o Senado, muitos eleitores se deparam com termos técnicos que podem confundir a interpretação dos resultados. Entender o que significa margem de erro, amostra e nível de confiança é fundamental para analisar o cenário político sem cair em armadilhas ou conclusões apressadas.

Esses levantamentos funcionam como uma fotografia do momento e não como uma previsão do resultado final da eleição. A corrida eleitoral é dinâmica, e a opinião dos eleitores pode mudar devido a debates, notícias e o próprio andamento das campanhas. Por isso, compreender os conceitos por trás dos números é o primeiro passo para uma análise correta.

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O que é a margem de erro?

A margem de erro indica a variação esperada nos resultados de uma pesquisa. Se um candidato aparece com 30% das intenções de voto e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, seu desempenho real está entre 28% e 32%. Ela não é um erro do instituto, mas uma estimativa estatística da variação.

Esse conceito é crucial para entender o chamado empate técnico. Quando a diferença entre dois candidatos é menor que a soma das margens de erro, não é possível afirmar com certeza quem está na frente. Por exemplo, se um candidato tem 25% e outro 23%, com a mesma margem de dois pontos, eles estão tecnicamente empatados.

Amostra: quem responde a pesquisa?

Como é inviável entrevistar todos os eleitores de um estado ou país, os institutos de pesquisa selecionam um grupo menor, chamado de amostra. Para que a pesquisa seja válida, essa amostra precisa ser um espelho fiel da população, respeitando as proporções de gênero, idade, classe social e distribuição geográfica.

O tamanho da amostra influencia diretamente a margem de erro. Geralmente, quanto maior o número de pessoas entrevistadas, menor a margem de erro e, portanto, mais preciso tende a ser o resultado do levantamento.

Nível de confiança: o grau de certeza

O nível de confiança, normalmente de 95%, indica a probabilidade de que os resultados da pesquisa reflitam a realidade dentro da margem de erro estipulada. Em outras palavras, se a mesma pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95 delas os resultados estariam dentro dessa margem. É uma medida que atesta a confiabilidade do método utilizado.

Ao analisar uma pesquisa, o ideal é observar a tendência apresentada por diferentes levantamentos ao longo do tempo. Um único resultado pode ser influenciado por eventos específicos, mas a evolução dos números em várias pesquisas oferece um panorama mais completo e confiável sobre a disputa eleitoral.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.