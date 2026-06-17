Como ler uma pesquisa eleitoral e não cair em fake news: 7 dicas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a divulgação de novas pesquisas eleitorais muitos eleitores buscam entender o que os números realmente significam. Interpretar corretamente esses dados é fundamental para se informar com qualidade e não cair em armadilhas de desinformação, especialmente quando os resultados apontam cenários acirrados.

Entender os detalhes técnicos de um levantamento não é uma tarefa complexa, mas exige atenção a alguns pontos específicos. Antes de tirar conclusões precipitadas sobre quem está na frente ou quem está caindo, é preciso analisar o cenário completo. Veja sete dicas práticas para ler uma pesquisa eleitoral de forma crítica e segura.

Leia Mais

1. Entenda a margem de erro

Este é talvez o dado mais importante. A margem de erro indica que o resultado real pode variar para mais ou para menos. Se um candidato aparece com 40% das intenções de voto e a margem é de 2 pontos percentuais, seu desempenho real está em algum lugar entre 38% e 42%. Isso é crucial para identificar os empates técnicos.

2. Verifique o nível de confiança

Geralmente, o nível de confiança das pesquisas é de 95%. Isso significa que, se o mesmo levantamento fosse repetido 100 vezes, em 95 delas o resultado estaria dentro da margem de erro estabelecida. É uma medida estatística que confere credibilidade aos dados apresentados.

3. Analise a amostra

Quantas pessoas foram ouvidas? Onde elas moram? Uma pesquisa confiável precisa ter uma amostra que represente um espelho fiel da população do local analisado, seja um município, estado ou o país. No caso da pesquisa CNT/MDA citada, por exemplo, foram realizadas 2.002 entrevistas em 143 municípios. Fatores como gênero, idade, renda e região devem ser equilibrados para que o resultado seja válido.

4. Fique atento ao período da coleta

Uma pesquisa é um retrato do momento em que foi realizada. Fatos políticos importantes, como debates ou denúncias, que ocorreram após o período de coleta dos dados não estarão refletidos nos números. Por isso, sempre verifique as datas em que as entrevistas foram feitas.

5. Saiba quem pagou e quem fez

Toda pesquisa eleitoral oficial deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro público, que pode ser verificado no portal do tribunal, informa quem encomendou o levantamento, qual instituto o realizou e qual metodologia foi usada. A transparência sobre o contratante e o executor é um pilar da credibilidade.

6. Leia as perguntas exatas

A forma como uma pergunta é elaborada pode influenciar diretamente a resposta. As pesquisas sérias divulgam o texto exato dos questionamentos aplicados. Verifique se as perguntas são neutras e diretas, sem induzir o entrevistado a uma resposta específica, seja em cenários espontâneos ou estimulados.

7. Lembre-se que é um retrato, não o futuro

O resultado de uma pesquisa mostra a intenção de voto no momento da coleta e não deve ser visto como uma previsão do resultado da eleição. A opinião do eleitor é fluida e muitos fatores podem influenciar a decisão final até o dia da votação. Use os dados para entender tendências, não para determinar com certeza o vencedor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.