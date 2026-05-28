Erika Hilton para opositor: 'Humilhante é ensinar depilação íntima’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) rebateu críticas do deputado André Fernandes (PL-CE) durante a sessão que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira (27/5). Após ser chamada de “humilhada” pelo parlamentar, Erika afirmou que “humilhante” foi ele “se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima”.

A fala é uma referência à época em que o parlamentar produzia vídeos para a plataforma YouTube. A troca de ataques ocorreu durante a discussão da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas, distribuídas em cinco dias, com dois dias de descanso remunerado.

Ao discursar no plenário, André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não conseguir aprovar a proposta original de jornada 4x3.

“Erika Hilton, tu tava propondo quatro por três e tava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que o teu governo fez? Tá bem caladinha, tá pianinha, humilhada pelo Lula, pelo PT”, disse o deputado.

Na resposta, Erika criticou a atuação da oposição durante a sessão e afirmou que deputados da direita mudaram de posição após pressão popular. Os parlamentares do PL, até então, haviam adotado uma postura contrária à proposta de redução da jornada de trabalho em discussão. Eles anunciaram que iriam votar a favor do projeto um dia antes da votação.

“Muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. Levaram uma lambada da classe trabalhadora, das forças sindicais, da sociedade. E agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. Humilhado estão eles que da noite para o dia tiveram que mudar a sua posição", disparou Erika Hilton.

“Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira, viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1", continuou.

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A Câmara aprovou a PEC 221/19 em dois turnos. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. A proposta prevê redução gradual da jornada semanal para 40 horas sem diminuição salarial.

