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Bolsonaristas se revoltam com beijinho no rosto de Michelle em Moraes

Ex-primeira-dama cumprimentou o ministro do STF durante cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do TSE

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/05/2026 12:37

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Michelle Bolsonaro (PL) cumprimentou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, durante cerimônia no TSE
Michelle Bolsonaro (PL) cumprimentou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, durante cerimônia no TSE crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Um encontro entre a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro (PL Mulher), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes causou revolta entre os bolsonaristas.

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Os dois se cumprimentaram no evento de posse do ministro Kassio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O momento, captado pela reportagem do portal Metrópoles, contou com um abraço e um “beijinho” de Michelle.

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Para a ex-juíza Ludmila Lins Grilo esse cumprimento não deveria ter acontecido. Ludmila ficou conhecida por se opor ao uso de máscaras na pandemia com o movimento #AglomeraBrasil e se manifestar contra os tribunais superiores. Ela se declara “exilada nos Estados Unidos” e saiu do Brasil sem comunicar a viagem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Foi aposentada compulsoriamente duas vezes pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na visão dela, em “casos extremos” como o evento com autoridades, “a recusa do cumprimento é recomendada”. No X (antigo Twitter), ela escreveu que negar um aperto de mão pode ser vista como hostilidade e uma forma de “dizer ao outro que ele não é reconhecido nem sequer no plano da cortesia elementar”.

Para Julio Schneider, que tem uma conta de direita com bastante alcance na rede social, o cumprimento foi visto com revolta. “Cumprimentar o sujeito que mandou prender injustamente o próprio marido. Desculpem, eu não tenho estômago pra entender isso. Antes que venham falar de etiqueta. Enfiem essa mesma etiqueta no rabo”, escreveu.

Outros bolsonaristas com contas menores também demonstraram descontentamento. Uma usuária do X, por exemplo, escreveu que “nunca cumprimentaria, tampouco abraçaria, um dos maiores algozes da minha família”. “Não tem regra ou etiqueta de educação que me faça ser educada com alguém que odeia os meus”, escreveu.

No entanto, outro usuário da rede relembrou a reação de Jair Bolsonaro quando se encontrou com Moraes, durante depoimento no STF, em junho de 2025. Em tom de brincadeira, ele sugeriu que o ministro fosse seu candidato a vice-presidente nas eleições de 2026. “Quando Bolsonaro ficou de frente com Moraes... Convidou até para vice…”, escreveu o usuário.

A ex-primeira-dama foi defendida por alguns, que acreditaram que os críticos estavam pegando pesado. É o caso de um bolsonarista, em resposta à postagem de Ludmila, escreveu que o “pessoal tá exagerando”. Na visão dele, “o próprio Bolsonaro cumprimentava o carrasco”. “Essa mulher tá lá cuidando do Marido nos piores momentos. Pessoal pegar um cumprimento forçado pra desmerecer ela é muito infantilidade”, publicou.

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Moraes é visto como o maior inimigo da cúpula bolsonarista por ser relator do caso que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e trama golpista e por ter mantido Bolsonaro preso sob custódia da federação, e não em regime domiciliar. 

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