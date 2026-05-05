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Pilili: nova mascote do TSE vira meme e internet não perdoa

A internet brasileira "perdeu as estribeiras" com a nova mascote da urna e já criou as comparações mais absurdas e hilárias que você verá hoje

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/05/2026 13:31 - atualizado em 05/05/2026 13:58

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Mascote Pilili virou meme nas redes sociais
Mascote Pilili virou meme nas redes sociais crédito: Redes sociais

O lançamento da mascote oficial das eleições de 2026 rendeu uma enxurrada de memes. Apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na segunda-feira (4/5), em Brasília, o personagem “Pilili” rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e críticas bem-humoradas.

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Criado para celebrar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil, a mascote foi concebido como uma figura inspirada no próprio equipamento de votação. O nome “Pilili” faz referência ao som emitido ao apertar a tecla “confirma”, e, segundo o TSE, a personagem busca transmitir valores como acessibilidade, confiança e defesa da democracia. Sem gênero definido, a mascote foi pensado como uma representação neutra, livre de estereótipos.

A proposta institucional, no entanto, não impediu que internautas reagissem com ironia. Um dos comentários mais compartilhados comparava o personagem a outras mascotes inusitados: “O Pilili do TSE alcançou o nível do Chaminha, do Senhor Testículos e do saudoso Cocozão de Ponta Grossa”, dizia a publicação.

Outros usuários, porém, entraram na brincadeira de forma positiva. “Eu amo tudo que o TSE faz […] já tô amando a Pilili. Espero que façam pelúcia”, escreveu uma internauta. A ideia de transformar o personagem em produto, aliás, apareceu com frequência: “Eu não sei vocês, mas a gente aqui já quer nossa Pilili de pelúcia”, dizia outro post.

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O nome escolhido também virou alvo de piadas. “Pilili é quando o Cebolinha tá falando sobre caganeira. Aí dento!”, brincou um usuário, fazendo referência ao personagem dos quadrinhos e ao som que inspirou a mascote.

Entre as reações, houve ainda quem defendesse o design. “Sou concept artist profissional há mais de 10 anos e afirmo: esse design é perfeito”, elogiou um internauta.

A cena institucional do lançamento também viralizou. Um vídeo da ministra Cármen Lúcia recepcionando a mascote foi vista como cômica. “Bom demais ser brasileira, qual outro país nos brindaria com uma cena dessas?”, publicou um perfil. 

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