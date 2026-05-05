Pilili: nova mascote do TSE vira meme e internet não perdoa
A internet brasileira "perdeu as estribeiras" com a nova mascote da urna e já criou as comparações mais absurdas e hilárias que você verá hoje
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O lançamento da mascote oficial das eleições de 2026 rendeu uma enxurrada de memes. Apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na segunda-feira (4/5), em Brasília, o personagem “Pilili” rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e críticas bem-humoradas.
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Criado para celebrar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil, a mascote foi concebido como uma figura inspirada no próprio equipamento de votação. O nome “Pilili” faz referência ao som emitido ao apertar a tecla “confirma”, e, segundo o TSE, a personagem busca transmitir valores como acessibilidade, confiança e defesa da democracia. Sem gênero definido, a mascote foi pensado como uma representação neutra, livre de estereótipos.
A proposta institucional, no entanto, não impediu que internautas reagissem com ironia. Um dos comentários mais compartilhados comparava o personagem a outras mascotes inusitados: “O Pilili do TSE alcançou o nível do Chaminha, do Senhor Testículos e do saudoso Cocozão de Ponta Grossa”, dizia a publicação.
Outros usuários, porém, entraram na brincadeira de forma positiva. “Eu amo tudo que o TSE faz […] já tô amando a Pilili. Espero que façam pelúcia”, escreveu uma internauta. A ideia de transformar o personagem em produto, aliás, apareceu com frequência: “Eu não sei vocês, mas a gente aqui já quer nossa Pilili de pelúcia”, dizia outro post.
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O nome escolhido também virou alvo de piadas. “Pilili é quando o Cebolinha tá falando sobre caganeira. Aí dento!”, brincou um usuário, fazendo referência ao personagem dos quadrinhos e ao som que inspirou a mascote.
Entre as reações, houve ainda quem defendesse o design. “Sou concept artist profissional há mais de 10 anos e afirmo: esse design é perfeito”, elogiou um internauta.
A cena institucional do lançamento também viralizou. Um vídeo da ministra Cármen Lúcia recepcionando a mascote foi vista como cômica. “Bom demais ser brasileira, qual outro país nos brindaria com uma cena dessas?”, publicou um perfil.
Veja mais comentários:
O novo mascote do TSE.— Daniel Scott (@odanielscott) May 4, 2026
Sem palavras... pic.twitter.com/X6eGKrb7KC
O Pilili do @TSEjusbr alcançou o nível do Chaminha, o mascote que visita crianças vítimas de queimaduras graves num hospital de MG, o Senhor Testículos, cuja profissão é um saco, e o saudoso Cocozão de Ponta Grossa, que não é um Mascote, mas um monumento inspirado pelo mesmo… pic.twitter.com/efEbw9qu4A— Silvio Grimaldo (@silviogrimaldo) May 5, 2026
BONECO DESGRAÇADO pic.twitter.com/W3wJVP7dOq— Nego goy (@negogoy) May 4, 2026
Pilili Peleleca pic.twitter.com/qJnxsVzjCb— Pavão Misterious (@misteriouspavao) May 5, 2026
Eu amo esse país kkkkkkkk pic.twitter.com/g1ro7Wbryy— Mariana Oliveira (@marioliveirain) May 5, 2026
acabou de chegar aqui que o Pilili esteve metgala… alguém me confirma se é real? pic.twitter.com/4W5pWIGU1y— Tainá de Paula (@tainadepaularj) May 5, 2026
Esperando a rinha de MFS - Mascotes Fubangos de Sudaca: Congresito x Pilili pic.twitter.com/aY5LduMRYN— Amaral (@amaral00) May 5, 2026
Bom dia, galera!
Apresento nosso mascote!
Vamo votá no ritmo de Miche Teló!
MELÔ DO PILILI
I-i-i-i-i-, olha aqui, o LuLarápio vai cair
Porque manhã vou apertar o Pilili
I-i-i-i-i-, olha aqui, o LuLarápio vai cair
Porque manhã vou apertar o Pilili
Aguardando alguém produzir… pic.twitter.com/TEF8ib6jIG
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Marcos Petrucelli (@MarPetrucelli) May 5, 2026