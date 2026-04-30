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CONGRESSO NACIONAL

Conversa amistosa entre Flávio Bolsonaro e líder do governo Lula viraliza

Senadores foram vistos em diálogo amistoso momentos antes da sessão que rejeitou indicação de Jorge Messias ao STF

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/04/2026 10:40

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senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA)
Conversa amistosa entre Flávio Bolsonaro e líder do governo Lula crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), poucas horas antes da votação que resultou na rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), viralizou nas redes sociais.

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Os dois parlamentares foram vistos conversando, nessa quarta-feira (29/4), de forma amistosa no plenário do Senado, em um momento de tensão política que antecedeu a análise da indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República como oposição ao governo Lula, o que ampliou a repercussão do encontro com um dos principais articuladores do governo no Congresso.

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Horas após a derrota no plenário, Wagner se reuniu com Lula na noite do mesmo dia, no Palácio do Alvorada. O encontro ocorreu após o Senado rejeitar a indicação de Messias por 42 votos contrários e 34 favoráveis, em votação secreta. Era necessária maioria absoluta, ao menos 41 votos, para a aprovação.

A reprovação representou um revés significativo para o governo federal. Esta foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado recusou uma indicação presidencial ao STF, rompendo uma tradição histórica de mais de um século.

Indicado por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, Messias já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde teve o nome aprovado por 16 votos a 11. No entanto, não conseguiu repetir o desempenho no plenário.

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Com a rejeição, o atual advogado-geral da União não poderá ser novamente indicado para a mesma vaga.

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