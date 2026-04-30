Conversa amistosa entre Flávio Bolsonaro e líder do governo Lula viraliza

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), poucas horas antes da votação que resultou na rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), viralizou nas redes sociais.

Os dois parlamentares foram vistos conversando, nessa quarta-feira (29/4), de forma amistosa no plenário do Senado, em um momento de tensão política que antecedeu a análise da indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República como oposição ao governo Lula, o que ampliou a repercussão do encontro com um dos principais articuladores do governo no Congresso.

O senador Flávio Bolsonaro e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), foram vistos tendo uma conversa amistosa poucos minutos antes da votação no plenário do Senado Federal, que rejeitou a indicação do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias ao… pic.twitter.com/sgD9kquOM2 — SBT News (@sbtnews) April 29, 2026

Horas após a derrota no plenário, Wagner se reuniu com Lula na noite do mesmo dia, no Palácio do Alvorada. O encontro ocorreu após o Senado rejeitar a indicação de Messias por 42 votos contrários e 34 favoráveis, em votação secreta. Era necessária maioria absoluta, ao menos 41 votos, para a aprovação.

A reprovação representou um revés significativo para o governo federal. Esta foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado recusou uma indicação presidencial ao STF, rompendo uma tradição histórica de mais de um século.

Indicado por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, Messias já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde teve o nome aprovado por 16 votos a 11. No entanto, não conseguiu repetir o desempenho no plenário.

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Com a rejeição, o atual advogado-geral da União não poderá ser novamente indicado para a mesma vaga.

