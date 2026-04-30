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8 DE JANEIRO

PL da dosimetria: o que muda se o Congresso derrubar o veto de Lula

Se derrubada pelo Congresso, proposta fixa novos critérios de cálculo das punições e pode beneficiar centenas de réus e condenados pela tentativa de golpe

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/04/2026 08:45

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Manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foram fruto do "golpe em gerúndio", articulado há meses, afirma Eugênio Bucci
Na prática, projeto pode reduzir penas de presos, inclusive de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro crédito: AFP – 8/1/23

A eventual derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto da dosimetria pode provocar mudanças diretas no tempo de prisão e nas regras de progressão de regime de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta estabelece novos parâmetros para o cálculo das penas e abre caminho para a redução das punições em casos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

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Na prática, o projeto redefine os percentuais mínimos de cumprimento de pena para que presos possam progredir de regime. Pela regra geral prevista no texto, o condenado poderia avançar após cumprir um sexto da pena. O projeto também detalha percentuais específicos conforme a natureza do crime e a condição do réu.

Para crimes sem violência, a progressão poderia ocorrer com o cumprimento de 20% da pena em caso de reincidência. Já em crimes violentos, os percentuais seriam de 25% para réus primários e 30% para reincidentes. Em casos considerados hediondos, as exigências variam entre 40% e 70% da pena, a depender de fatores como reincidência e resultado morte.

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O texto ainda estabelece critérios próprios para situações específicas. Integrantes de milícias ou organizações criminosas, por exemplo, precisariam cumprir ao menos 50% da pena. Para condenados por feminicídio primário, o percentual mínimo seria de 55%.

Progressão de pena: percentuais propostos no PL

  • Regra geral: cumprimento de 1/6 da pena
  • Crime violento primário: cumprimento de 25% da pena
  • Violento reincidente: cumprimento de 30% da pena
  • Reincidente não violento: cumprimento de 20% da pena
  • Hediondo primário: cumprimento de 40% da pena
  • Hediondo com morte: cumprimento de 50% da pena
  • Milícia/organização criminosa: cumprimento de 50% da pena
  • Hediondo reincidente: cumprimento de 60% da pena
  • Hediondo reincidente com morte: cumprimento de 70% da pena
  • Feminicídio primário: cumprimento de 55% da pena

Essas regras substituiriam, na prática, os critérios atualmente aplicados caso o veto seja derrubado, o que pode resultar em redução do tempo necessário para progressão de regime em parte dos casos. A medida também pode alcançar não apenas condenados, mas investigados e réus com processos em andamento relacionados aos atos de 8 de janeiro.

Entre os possíveis efeitos está o impacto direto sobre condenações já estabelecidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, poderia ser beneficiado pelas novas regras de cálculo.

Veto

Ao justificar o veto, Lula argumentou que a proposta enfraquece a resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode estimular novas investidas contra a ordem institucional. O presidente também apontou risco de violação a princípios constitucionais e questionou a tramitação do projeto no Congresso.

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Para a rejeição do veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado, em votações separadas. A tendência, segundo o histórico da tramitação do projeto, é que a oposição reúna apoio suficiente. Na aprovação original, a proposta recebeu 291 votos favoráveis na Câmara e 48 no Senado, superando com folga o mínimo exigido.

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