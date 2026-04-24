Prefeitura publica edital de concorrência de R$ 58,9 milhões por engano

A prefeitura de Lagoa dos Patos, Norte de Minas, marcou para esta sexta-feira (24/4) uma sessão pública para contratar uma empresa especializada para a prestação de serviço de preparo de carne bovina assada em espeto giratório. O que chamou atenção na publicação do edital da licitação foi o valor: R$ 58,9 milhões.

O objetivo inicial do processo licitatório é a compra de carne bovina para o evento “boi no rolete”, que acontecerá durante a Vaquejada Nacional de Lagoa dos Patos, prevista para os próximos dias 8, 9 e 10 de maio.

“Foi apenas um erro de digitação no momento da elaboração do edital. Não houve má fé. Foi feita a devida a correção, sem nenhum prejuízo para os cofres públicos”, diz o prefeito de Lagoa dos Patos, Hércules Vandy Durães da Fonseca (Solidariedade). “Seria impossível a prefeitura fazer uma licitação de R$ 58,9 milhões. Este valor corresponde a dois anos do orçamento do município”.

De acordo com a Prefeitura de Lagoa dos Patos, o valor real do edital é de R$ 58.900,02, para a compra de seis peças bovinas, no valor previsto de R$ R$ 9.816,67 para cada uma delas.

O setor de licitação da prefeitura informou que "após análise, verificou-se que os valores apontados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) decorreram de mero erro de digitação, não refletindo o valor real estimado da contratação”.

“Ressalta-se que o equívoco identificado não compromete a formulação das propostas, tampouco prejudica a competitividade do certame, uma vez que o valor correto encontra-se claramente indicado no instrumento convocatório, que é o documento norteador da licitação”, explica a gestão municipal.

Conforme o edital, a empresa a ser contratada deve oferecer uma infraestrutura, com “equipamentos de grande porte: espetos giratórios industriais com motores de alta resistência, dimensionados para suportar e girar o volume total da carcaça ou de seus cortes primários simultaneamente”. Entre outras exigências, a contratada deve “fornecer carne de bovino jovem (novilho), com acabamento de gordura uniforme (mínimo grau 3), garantindo a maciez e o rendimento após o assamento”.

A prefeitura informou que houve apenas uma empresa habilitada para participar do processo licitatório e o resultado do certame será divulgado ainda na tarde desta sexta-feira (24/4).

O prefeito Hércules Vandy disse que a Vaquejada Nacional de Lagoa dos Patos é uma ‘festa tradicional na região” e que a expectativa é de reunir 10 mil em três dias. Ele afirmou que o “boi no rolete” é uma inovação desta edição do evento, com a distribuição gratuita de carne assada para os participantes da festa. “Com certeza, o boi no rolete será uma atração a mais na vaquejada”, enfatiza o chefe do executivo municipal.

Ele informa que o objetivo inicial do processo licitatório é a compra de carne bovina para o evento “boi no rolete” que acontecerá durante a Vaquejada Nacional de Lagoa dos Patos, prevista para os próximos dias 8, 9 e 10 de maio.

De acordo com a Prefeitura de Lagoa dos Patos, o valor real do edital é de R$ 58.900,02, para a compra de seis peças bovinas, no valor previsto de R$ R$ 9.816,67 para cada uma delas.

“Após análise, verificou-se que os valores apontados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) decorreram de mero erro de digitação, não refletindo o valor real estimado da contratação”, informou o setor de Licitação da prefeitura.

“Ressalta-se que o equívoco identificado não compromete a formulação das propostas, tampouco prejudica a competitividade do certame, uma vez que o valor correto encontra-se claramente indicado no instrumento convocatório, que é o documento norteador da licitação”, explica a gestão municipal.

Conforme o edital, a empresa a ser contratada deve oferecer uma infraestrutura, com “equipamentos de grande porte: espetos giratórios industriais com motores de alta resistência, dimensionados para suportar e girar o volume total da carcaça ou de seus cortes primários simultaneamente”. Entre outras exigências,a contratada deve “fornecer carne de bovino jovem (novilho), com acabamento de gordura uniforme (mínimo grau 3), garantindo a maciez e o rendimento após o assamento”.

De acordo com informações da prefeitura, apenas uma empresa interessada, que foi habilitada para participar do processo licitatório. O resultado do certame será divulgado ainda na tarde desta sexta-feira.

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O prefeito Vandinho disse que a Vaquejada Nacional de Lagoa dos Patos é uma ‘festa tradicional na região” e que a expectativa é de reunir 10 mil em três dias. Ele afirmou que o “boi no rolete” uma inovação na edição do evento deste ano, com a distribuição gratuita de carne assada para os participantes da festa. “Com certeza, o boi no rolete será uma atração a mais na vaquejada”, enfatiza o chefe do executivo municipal.