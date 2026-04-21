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DIA DA INCONFIDÊNCIA

Cão caramelo rouba a cena em ato com Simões e Tarcísio em Ouro Preto; veja

Animal deitou nas escadarias do monumento a Tiradentes durante homenagem e interagiu com os governadores Mateus Simões e Tarcísio de Freitas

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/04/2026 10:51 - atualizado em 21/04/2026 11:13

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Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto
Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um cachorro caramelo chamou a atenção durante a solenidade em homenagem ao Dia da Inconfidência, na manhã desta terça-feira (21 /04), em Ouro Preto, região Central do estado.

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O animal deitou nas escadarias da estátua em homenagem à Tiradentes quando os governadores Mateus Simões (PSD) e Tarcisio Freitas (Republicanos-SP) depositavam flores sobre ela e ali ficou durante o ato, acabou ganhando um carinho de Simões e Tarcísio.

Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto
Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

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O governador de São Paulo é o principal homenageado este ano e vai receber o Grande Colar do Mérito da Inconfidência, durante a cerimônia em Ouro Preto.

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Patrimônio Cultural da Humanidade, a cidade, que foi a primeira capital de Minas, tradicionalmente se torna capital do estado no dia 21 de abril, em referência à Inconfidência Mineira e à memória de Tiradentes.

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