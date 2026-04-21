Presidente da AMM: 'Copasa exige consenso'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O prefeito de Iguatama e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Lucas Vieira Lopes, participou da cerimônia da Medalha da Inconfidência, tradicional evento do calendário político mineiro. A presença no ato, que reúne autoridades de todo o estado, ocorre em meio ao início de sua gestão à frente da entidade municipalista.

Ao comentar os desafios do mandato, Lopes destacou como prioridade imediata o debate sobre a desestatização da Copasa, tema que mobiliza prefeitos em diferentes regiões de Minas. Segundo ele, a AMM já iniciou conversas e prepara uma reunião com gestores municipais para o dia 23.

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“A gente tem um desafio enorme aí agora que é a desestatização da Copasa. Já estamos em conversa e vamos reunir com os municípios para tentar chegar numa melhor solução para todos”, afirmou.

O presidente da AMM defende que o processo seja conduzido com diálogo e construção de consenso, diante da relevância da companhia para os municípios.

“A desestatização da Copasa é a privatização de uma empresa muito séria do Estado. Então, quanto mais a gente conversar, chegar num consenso, a gente vai fazer uma privatização com mais resultados para todos”, disse.

Ele também mencionou que o andamento das discussões pode ser impactado por decisões institucionais, como as do Tribunal de Contas, que influenciam o ritmo da proposta.

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Outro ponto destacado por Lopes é a autonomia das prefeituras diante do novo cenário. Segundo ele, os municípios poderão avaliar individualmente a continuidade ou não dos contratos.

“É um momento de conversa, de rever. Várias prefeituras vão ter a opção de renovar ou não. Cada gestor precisa olhar a realidade do seu município e tomar a decisão que melhor convém”, afirmou.

Além do saneamento, o novo presidente da AMM indicou que a ampliação de recursos para os municípios será uma diretriz central da gestão, com foco na articulação junto aos governos estadual e federal.

“O desafio sempre vai ser tirar dinheiro de Brasília, tirar dinheiro do Estado e levar para a ponta, que é onde a vida acontece, que são os municípios”, concluiu.

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A participação na cerimônia da Medalha da Inconfidência ocorre em um momento de transição para Lopes, que assume a AMM em meio a debates estruturais sobre financiamento municipal e prestação de serviços públicos em Minas Gerais.