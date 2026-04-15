Alessandro Vieira reage após Mendes pedir que PGR o investigue: 'Ameaças'

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, reagiu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de uma investigação contra ele.

Mendes acusa o parlamentar de abuso de autoridade por pedir no relatório da CPI o indiciamento dele, além dos também ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, bem como do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Vieira Reage

Vieira garantiu que a representação “será respondida com absoluta tranquilidade e dentro do rigor técnico devido”. Ele disse ser “cristalino” que não houve abuso de autoridade na avaliação, além de estar resguardado pela imunidade parlamentar.

“Ameaças e tentativas de constrangimento não vão mudar o curso da história”, completou o senador, em post no X (antigo Twitter).

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O relatório oferecido acabou sendo rejeitado pela CPI após articulação da base governista para trocar membros da Comissão.

