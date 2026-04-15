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'Abuso de autoridade': Gilmar Mendes pede que PGR investigue relator da CPI

Alessandro Vieira pediu indiciamento de Mendes e outros dois ministros do STF

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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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André Richter - Repórter da Agência Brasil
Repórter
15/04/2026 20:30

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Gilmar Mendes recua e permite que qualquer cidadão proponha impeachment de ministros do STF
Gilmar Mendes reagiu ao relatório do senador Alessandro Vieira crédito: Antonio Augusto/STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quarta-feira (15/4) à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de investigação contra o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

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A medida foi tomada um dia após o senador pedir o indiciamento de Mendes, dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado. A acusação era de que os ministros teriam envolvimento com o caso do Banco Master. 

'Abuso de autoridade'

Mendes pede ao procurador-geral que o parlamentar responda pelo crime de abuso de autoridade.

"Sendo certo o desvio de finalidade praticado pelo Senador Relator da CPI do Crime Organizado e a potencial incidência de sua conduta nos tipos penais descritos na Lei 13.869/2019 e em outros marcos repressivos criminais, requer-se a apuração destes acontecimentos e a adoção das medidas cabíveis", solicitou Mendes.

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Gilmar Mendes disse que a CPI foi criada para investigar ações do crime organizado, mas Alessandro Vieira, relator da comissão, realizou o "indevido indiciamento" dos ministros.

Segundo Mendes, o indiciamento foi solicitado após a Corte conceder habeas corpus contra quebras de sigilo e facultar o comparecimento de investigados para prestar depoimento, adentrando nas atribuições do Poder Judiciário.

O ministro também ressaltou que o pedido de indiciamento dos ministros não foi aprovado pela CPI.

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"O claro desvio de finalidade enveredado pelo relator da CPI do Crime Organizado não encontrou guarida sequer entre os seus pares, que deliberadamente optaram por não aprovar o texto de endereçamento final por ele sugerido", completou. 

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