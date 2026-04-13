Assine
overlay
Início Política
"NÃO PONTUA NAS PESQUISAS"

Beatriz sobre PL de escolas cívico-militares em MG: 'Pauta eleitoreira'

Deputada também questionou a competência do estado para legislar sobre o tema; proposta foi encaminhada à ALMG na última sexta-feira

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
13/04/2026 12:30

compartilhe

SIGA
×
Beatriz Cerqueira (PT)Deputada estadual
Beatriz Cerqueira (PT)Deputada estadual crédito: Gladyson Rodrigues/em/d. a press

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), criticou o projeto que institui o modelo de escolas cívico-militares no estado e classificou a proposta como “pauta eleitoreira”. Ao Estado de Minas, a parlamentar afirmou que o envio da matéria ocorre em um contexto político e teria como objetivo sinalizar preocupação com segurança pública e educação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Pauta eleitoreira. O governador, que é candidato, não pontua nas pesquisas, quem conhece o rejeita, e por isso ele tenta fazer do assunto segurança pública uma pauta de entrega à sociedade. O governo Zema/Simões tem oito anos. Por que é no último ano do governo que envia um projeto de lei à Assembleia Legislativa? Para tentar mostrar à sociedade que ele se importa com a segurança pública e que ele se importa com as escolas estaduais. É mentira. Ele não se importa com a segurança. Os números estão demonstrando. E ele também não se importa com a educação. O único objetivo é eleitoral", criticou ao EM.

Leia Mais

A parlamentar também questionou a competência do estado para legislar sobre o tema. De acordo com ela, as diretrizes da educação são estabelecidas em âmbito nacional, pelo Congresso Nacional, a partir de propostas do Executivo federal.

“É preciso lembrar que quem define regras e diretrizes para a educação nacional é o Congresso, quem manda o projeto de lei a respeito disso é o presidente da república. É o Congresso que vota, que define quais são as diretrizes da educação nacional. Estados não podem fazer regras sobre diretrizes de educação porque elas são nacionais. Então, além de tudo, o governador mente para a sociedade, ao dizer que seria possível um modelo de escolas cívico-militares na rede estadual", ponderou.

Proposta

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), encaminhou, na última sexta-feira (11/4), à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto de lei que institui o Programa das Escolas Cívico-Militares (PECM) no estado. A proposta estabelece um modelo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) e instituições militares estaduais, “com foco na promoção da educação integral, da cultura da paz e da disciplina nas escolas”.

De acordo com o texto, a adesão ao programa será voluntária e condicionada à aprovação da comunidade escolar, por meio de consulta pública. A seleção das unidades também levará em conta critérios como o nível de vulnerabilidade socioeconômica da região, a complexidade da gestão escolar - medida por ocorrências disciplinares - e fragilidades organizacionais, além do desempenho em avaliações educacionais.

O projeto assegura que as escolas participantes continuarão sob a gestão da Secretaria Estadual de Educação, sem alterações nas atribuições pedagógicas. Professores e demais profissionais da educação permanecem responsáveis pelo currículo, pelos projetos pedagógicos e pelas práticas de ensino.

A proposta prevê ainda a atuação de militares da reserva remunerada nas unidades, mediante adesão voluntária. O texto também veda o uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme estabelecido na Lei Federal 14.113/2020, para o pagamento desses profissionais.

A expansão do modelo de escolas cívico-militares proposto pelo governo de Minas, já implementado em nove escolas, tem sido alvo de disputas judiciais nos últimos meses. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu a política em fevereiro deste ano, quando restabeleceu uma decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) que determinava a interrupção da ampliação do modelo a partir do ano letivo de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À época, o então vice-governador Mateus Simões classificou as decisões como “interferência indevida” de órgãos de controle em atribuições do Executivo. Ele afirmou que poderia adotar medidas políticas e administrativas contra as decisões judiciais e defendeu a implementação do modelo.

Tópicos relacionados:

almg civico-militar educacao escola escolas-civico-militares mateus-simoes minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay