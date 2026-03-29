Ídolo do Cruzeiro, Procópio elogia gestão de Kalil em BH

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Ídolo do Cruzeiro e figura histórica do futebol mineiro, o ex-zagueiro Procópio Cardozo usou as redes sociais neste domingo (29/3) para elogiar a gestão de Alexandre Kalil (PDT) à frente da Prefeitura de Belo Horizonte.

“Na sua época de prefeito, a cidade funcionava. Hoje está um caos, fora as ruas esburacadas”, escreveu na plataforma X, ao comentar uma publicação em que o ex-prefeito anuncia sua pré-candidatura ao governo de Minas.

A manifestação ocorre no momento em que Kalil tenta retomar espaço no cenário político, após a derrota ainda no primeiro turno das eleições de 2022 para Romeu Zema (Novo). Em outubro do ano passado, Kalil se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, desde então, se apresenta como pré-candidato ao Executivo mineiro, embora, nos bastidores, também seja cogitada uma eventual candidatura ao Senado.

Apesar do discurso de pré-campanha, Kalil enfrenta um obstáculo jurídico. Ele está atualmente inelegível após condenação por improbidade administrativa. Em agosto do ano passado, a Justiça entendeu que o então prefeito foi omisso ao permitir que a Associação Comunitária do Bairro Mangabeiras mantivesse guaritas e restringisse o acesso a vias públicas, mesmo após ordem judicial em sentido contrário.

A decisão resultou na suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. O caso chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no último mês, após recursos apresentados pela defesa de Kalil, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela própria associação.

O ex-prefeito, no entanto, minimiza o impacto da decisão e mantém o discurso de candidatura. “Estão querendo levar a eleição por W.O. Eu sou candidato. Quando vocês forem votar, o meu nome vai estar lá”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais no último dia 17 de março.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a tramitação do processo, Kalil demonstrou confiança na reversão da condenação. Segundo ele, o tempo de análise e a fragilidade do caso tornam improvável que a inelegibilidade se mantenha até o período eleitoral. “Só para julgar isso demora seis anos, mas a bobagem é tão grande que vai cair na segunda instância”, declarou.

Pesquisa recente do Instituto F5 Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, aponta que Kalil soma 9% das intenções de voto no principal cenário analisado. À reportagem, o ex-prefeito afirma considerar levantamentos eleitorais como instrumentos válidos, mas ressalta a importância de compreender a metodologia utilizada.

“Gosto e acredito em pesquisas, porém preciso saber minimamente como foi feita, o campo, quantos questionários, por telefone, internet ou presencial”, disse.

“Chapa dos sonhos”

O nome de Kalil também aparece em articulações para o Senado. Em entrevista coletiva neste domingo, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mencionou o nome do ex-prefeito como parte de uma possível “chapa dos sonhos” para a Câmara Alta. A composição seria fechada com a agora ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT).

“Respeito muito a história dele, o que ele fez em Belo Horizonte; já conversei com ele e sigo em diálogo”, afirmou Edinho. Apesar da sinalização, uma eventual aliança entre Kalil e o PT ainda não avançou.

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Em 2022, o ex-prefeito contou com apoio de partidos de esquerda, mas o cenário atual é mais incerto, especialmente diante da estratégia petista de lançar candidatura própria ao governo mineiro, possivelmente com Rodrigo Pacheco, que ainda precisa oficializar eventual mudança partidária dentro da janela que se encerra na próxima sexta-feira (3/4).