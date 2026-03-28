Veja como votou cada parlamentar na rejeição do relatório da CPI do INSS
Placar de 19 a 12 derrubou texto que previa 216 indiciamentos; base do governo garantiu maioria e oposição concentrou votos favoráveis ao parecer
compartilheSIGA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relatório da CPI Mista do INSS que sugeria o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Lulinha e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi rejeitado na madrugada deste sábado (28/3) por 19 votos a 12.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A base do governo Lula (PT) se mobilizou para derrubar o texto apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A bancada petista entregou nove votos contrários ao relatório. Já o PL foi o principal partido a favor do texto, com sete votos.
A sessão começou por volta das 9h30 de sexta (273) e seguiu até 1h de sábado, último dia disponível para conclusão dos trabalhos da CPI. O texto analisado havia sido apresentado minutos antes da sessão.
A comissão foi criada para investigar um esquema que teria retirado cerca de R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Esses descontos vêm de gestores anteriores, mas atingiu patamares bilionários após 2022, explodindo durante o governo Lula.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O relatório derrotado também sugeria o indiciamento do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT), de Daniel Vorcaro, dono Banco Master, além da prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República.
Abaixo, o placar de votos sobre o relatório derrotado.
A FAVOR
- deputada Adriana Ventura (Novo-SP)
- deputado Alfredo Gaspar (União-AL)
- deputada Bia Kicis (PL-DF)
- deputada Coronel Fernanda (PL-MT)
- deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
- senador Eduardo Girão (Novo-CE)
- senador Izalci Lucas (PL-DF)
- senador Magno Malta (PL-ES)
- deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS)
- senador Marcio Bittar (PL-AC)
- senador Rogério Marinho (PL-RN)
CONTRA
- deputado Alencar Santana (PT-SP)
- deputado Átila Lira (PP-PI)
- senadora Augusta Brito (PT-CE)
- deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
- senadora Eliziane Gama (PSD-MA)
- senador Humberto Costa (PT-PE)
- senador Jaques Wagner (PT-BA)
- senadora Jussara Lima (PSD-PI)
- deputado Lindbergh Farias (PT-RJ)
- deputada Meire Serafim (União Brasil-AC)
- deputado Neto Carletto (Avante-BA)
- deputado Orlando Silva (PC do B-SP)
- deputado Paulo Pimenta (PT-RS)
- senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
- deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
- deputado Rogério Correia (PT-MG)
- senador Rogério Carvalho (PT-SE)
- senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
- senadora Teresa Leitão (PT-PE)