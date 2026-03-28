CPMI do INSS rejeita relatório que pedia indiciamentos de Lulinha

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou, na madrugada deste sábado (28), o relatório final dos trabalhos do colegiado. O parecer, de autoria do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas.

Entre os citados estão parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais e entidades associativas, além de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O relatório foi rejeitado por 19 votos a 12. A sessão teve início às 9h44 dessa sexta-feira (27) e foi encerrada às 01h14 de hoje. Com o prazo final para conclusão dos trabalhos se encerrando no próprio sábado, a comissão termina suas atividades sem a aprovação de um documento formal.

O relator também defendia que a Advocacia do Senado solicitasse à Justiça a prisão preventiva de Lulinha, sob o argumento de “indícios concretos” de possibilidade de fuga.

Parlamentares da base governista defenderam a análise de um relatório alternativo apresentado na sexta-feira. O documento sugeria o indiciamento de 130 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro.

No entanto, o presidente da CPMI encerrou a sessão sem que o parecer alternativo fosse analisado. Com isso, a comissão conclui seus trabalhos sem a aprovação de qualquer relatório.

Após o encerramento, o presidente da CPMI afirmou que uma cópia do documento será encaminhada a órgãos de controle, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com o relatório completamente aprovado. Saio daqui de cabeça erguida de que fizemos o nosso trabalho, que lutamos e demos ao Brasil respostas”, disse Viana.

Pessoas com pedido de indiciamento

Filho do presidente

Fábio Luís Lula da Silva – empresário. Segundo o relator, ele teria recebido repasses do operador Antonio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como figura central do esquema, por meio da empresária Roberta Moreira Luchsinger.

Ex-ministros, integrantes e ex-integrantes de governos

José Carlos Oliveira – que passou a se chamar Mohamad Oliveira Andrade — é citado como facilitador e beneficiário do esquema.

Carlos Lupi – teria atuado com omissão deliberada e blindagem política.

José Sarney Filho – apontado como beneficiário de repasses milionários.

Pedro Alves Corrêa Neto – teria atuado como agente facilitador.

Vanessa Barramacher Tocantins – indicada como integrante do núcleo político-administrativo.

Parlamentares

Euclydes Pettersen – apontado como liderança política do esquema.

Gorete Pereira – citada como articuladora política.

Weverton Rocha – mencionado como suporte institucional.

Representantes de instituições financeiras

Daniel Vorcaro – citado por falhas de supervisão.

Artur Ildefonso Brotto Azevedo – apontado por negligência na governança.

Augusto Ferreira Lima – responsabilizado pela integridade operacional.

Eduardo Chedid – citado na atuação no sistema de consignados.

Dirigentes e ex-dirigentes do INSS, Dataprev e outros órgãos

Alessandro Stefanutto – apontado como peça central do esquema.

Leonardo Rolim – responsabilizado por decisões que fragilizaram a fiscalização.

Glauco André Fonseca Wamburg – citado como facilitador administrativo.

André Paulo Félix Fidélis – apontado como um dos principais envolvidos.

Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção – citado por falhas tecnológicas graves.

Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho – descrito como elo estratégico.

Operadores, familiares e dirigentes de entidades

Antonio Carlos Camilo Antunes – apontado como operador central.

Carlos Roberto Ferreira Lopes – dirigente de entidade investigada.

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues – citado por atuação na lavagem de dinheiro.

Philipe Roters Coutinho – apontado como suporte logístico do grupo.

Rodrigo Moraes – indicado como operador financeiro.

Romeu Carvalho Antunes – descrito como sucessor operacional.

Tânia Carvalho dos Santos – apontada por atuação em lavagem de dinheiro.

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A CPMI encerra seus trabalhos sem a aprovação de um relatório final, após meses de investigação sobre fraudes em descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS.