Bolsonaro teve 'recuperação adequada', diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma “recuperação adequada” e está em condições de continuar o tratamento de saúde em casa. É o que afirmou o médico Brasil Caiado durante entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira (27/3), pouco depois da alta do político do hospital DF Star.

Bolsonaro foi liberado da unidade depois de ficar duas semanas internado para tratamento de uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Ele passou mal na madrugada do dia 13 de março no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpria pena, e chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios. Passou a maior parte do tempo na UTI e foi para o quarto na segunda-feira (23/3).

A Procuradoria-Geral da República deu uma manifestação favorável sobre o pedido da prisão domiciliar, o que foi considerado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na autorização da domiciliar.

A decisão tem caráter temporário e Bolsonaro deve cumprir 12 regras no regime doméstico, como não usar redes sociais ou celulares e não receber visitas que não sejam seus filhos, esposa, enteada, advogados e equipe médica e fisioterapêutica.

De acordo com Caiado, a equipe médica observou melhora progressiva ao longo dos últimos dias, o que justificou a decisão da alta hospitalar. Segundo ele, a resposta ao tratamento foi considerada satisfatória, o que permitiu a transição para cuidados ambulatoriais.

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O médico também explicou que o ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, incluindo reabilitação cardiorrespiratória.