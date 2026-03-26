LEITOR FALA SOBRE A PRISÃO DOMICILIAR DE JAIR BOLSONARO

“Por questão de saúde, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser beneficiado pelo ministro do STF, Alexandre de Morais, com a concessão de prisão domiciliar, válida por 90 dias, afim de se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana. Deverá ficar com tornozeleira eletrônica, não utilizar celulares, redes sociais e tampouco receber visitas políticas. Além disso, o ministro estabeleceu também que os médicos de Bolsonaro deverão enviar ao Supremo boletins diários sobre sua saúde. Até aí tudo bem... Mas como vivemos neste país da impunidade chamado Brasil, e de múltiplos benefícios para poderosos desta República, será que Jair Bolsonaro é o único hoje entre os 910 mil condenados encarcerados que deveria ser beneficiado por questão grave de saúde e ter o privilégio da prisão domiciliar?”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP