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LEITOR FALA SOBRE A PRISÃO DOMICILIAR DE JAIR BOLSONARO

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Estado de Minas
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Repórter
26/03/2026 02:00

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“Por questão de saúde, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser beneficiado pelo ministro do STF, Alexandre de Morais, com a concessão de prisão domiciliar, válida por 90 dias, afim de se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana. Deverá ficar com tornozeleira eletrônica, não utilizar celulares, redes sociais e tampouco receber visitas políticas. Além disso, o ministro estabeleceu também que os médicos de Bolsonaro deverão enviar ao Supremo boletins diários sobre sua saúde. Até aí tudo bem... Mas como vivemos neste país da impunidade chamado Brasil, e de múltiplos benefícios para poderosos desta República, será que Jair Bolsonaro é o único hoje entre os 910 mil condenados encarcerados que deveria ser beneficiado por questão grave de saúde e ter o privilégio da prisão domiciliar?”

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PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP

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