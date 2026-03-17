Ratinho não se arrepende de transfobia contra Erika Hilton: ‘Lacração’

O apresentador Ratinho afirmou que não se arrepende das declarações transfóbicas que fez contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Ratinho e o canal SBT, emissora em que apresenta o Programa do Ratinho, foram alvo de denúncia pelo crime de transfobia.

Na ação civil pública, é descrito que o apresentador criticou a eleição de Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

“Eu não achei muito justo. Tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, disse. “Eu não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres… mulher mesmo (...) Mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente. Mulher para ser mulher tem que ter útero, tem que menstruar”, afirmou o apresentador durante uma edição do programa.

A denúncia foi acatada pelo Ministério Público Federal (MPF) na sexta-feira (13/3) e pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos, além da exclusão do programa em questão, na íntegra do site do canal, das redes sociais e de campanhas contra a discriminação racial contra a comunidade LGBTQIA+ no mesmo horário do programa.

O MPF entendeu que as falas caracterizam discurso de ódio, em que Ratinho “reduz a complexidade da existência feminina a funções fisiológicas e reprodutivas”. Também alega que a fala do apresentador marginaliza tanto mulheres trans, quanto mulheres cisgênero que não têm útero ou não menstruam por questões de saúde, genética ou idade.

Na edição do Programa do Ratinho exibida na noite dessa segunda-feira (16/3), o apresentador disse que não se arrepende dos comentários feitos sobre a eleição de Erika. Ele contou que recebeu milhares de mensagens de apoio, que nem conseguiu responder a todas, e que sua sinceridade “é o que mais incomoda as pessoas”.

“Eu não sou garoto de internet. Quando eu comecei na televisão e no rádio, não tinha internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, o que no meu tempo não tinha”, disse Ratinho.

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O apresentador também atribuiu o comentário a apenas uma “opinião” e afirmou que não iria mudar para agradar. “Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado. Vamos continuar o nosso programa e vamos continuar com a nossa opinião. Eu não vou mudar”, concluiu, ao som de aplausos.

