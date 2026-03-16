Como denunciar ofensas e discurso de ódio nas principais redes sociais

Ataques e ofensas são cada vez mais comuns nas redes sociais, gerando um impacto significativo para quem é alvo. Felizmente, as principais plataformas oferecem ferramentas para denunciar e solicitar a remoção de conteúdos que violam suas diretrizes de comunidade.

Utilizar esses mecanismos é fundamental não apenas para solicitar a remoção da publicação, mas também para alertar as plataformas sobre perfis que adotam comportamentos abusivos. Cada denúncia ajuda a treinar os algoritmos e contribui para um ambiente digital mais seguro para todos os usuários.

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Como denunciar no Instagram

Para denunciar uma publicação no feed ou nos Stories, toque nos três pontos localizados no canto superior direito do conteúdo. Em seguida, selecione a opção “Denunciar”. A plataforma apresentará uma lista de motivos para a sua queixa.

Escolha a razão que melhor descreve a violação, como “Discurso ou símbolo de ódio” ou “Assédio ou bullying”. Em algumas situações, o Instagram pode pedir mais detalhes para entender melhor o contexto da denúncia. O processo é semelhante para comentários: pressione o comentário, toque no ícone de exclamação e siga as instruções.

Como reportar no X (antigo Twitter)

No X, o caminho também começa nos três pontos ao lado da publicação que você deseja reportar. Ao clicar, um menu de opções será exibido. Nele, escolha “Denunciar publicação” para iniciar o processo.

A rede social apresentará categorias como “Ódio”, “Abuso e assédio” ou “Informações privadas”. Selecione a opção adequada e, se necessário, forneça mais detalhes sobre o motivo da denúncia. A plataforma permite denunciar não apenas o tuíte, mas também o perfil completo do usuário que violou as regras.

Como fazer a denúncia no Facebook

O processo no Facebook é parecido com o das outras redes. Encontre os três pontos na publicação que deseja denunciar e clique neles. No menu que aparecer, selecione “Obter apoio ou denunciar publicação”.

Em seguida, escolha o motivo que mais se encaixa na situação, como “Discurso de ódio” ou “Assédio”. A plataforma também oferece caminhos específicos para denunciar comentários, perfis e páginas, seguindo uma lógica similar. Após a denúncia, o Facebook analisa o conteúdo e informa sobre a decisão tomada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.