"Neutro é só sabonete de bebê", diz Eduardo Azevedo sobre polarização

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) afirmou que parlamentares precisam assumir posições claras no debate político e que a neutralidade não faz parte da dinâmica da atividade parlamentar. A declaração foi dada durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (10/03).

Ao comentar a polarização política no país e os embates ideológicos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado afirmou que considera natural que os parlamentares tenham posicionamentos definidos. “Hoje não tem como fugir da polarização. Ela começou a surgir no Brasil principalmente depois de 2018”, disse.

Segundo ele, o papel do parlamentar é representar os eleitores que compartilham de suas posições políticas. “Eu entendo que o parlamentar precisa ter lado. Na minha opinião, neutro é só sabonete de bebê”, afirmou.



Para o deputado, além de apresentar projetos e destinar recursos, os parlamentares também são cobrados pela população por posicionamentos políticos. “A população espera representatividade. Muitas vezes a pessoa chega e fala: ‘Eu votei em você e você me representa’. Isso é muito gratificante”, disse.

A declaração foi dada durante conversa sobre o ambiente político na Assembleia, que tem sido marcado por disputas ideológicas entre parlamentares de diferentes campos políticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cortes da entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo serão publicados nesta terça-feira (10/03) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada nesta quarta-feira (11/3) no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.