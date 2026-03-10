Assine
overlay
Início Política
EM ENTREVISTA

"Neutro é só sabonete de bebê", diz Eduardo Azevedo sobre polarização

Em entrevista ao Estado de Minas, Eduardo Azevedo afirma que parlamentares precisam ter posicionamento claro no debate público

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Alessandra Mello
Ana Mendonça
Repórter
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
10/03/2026 14:34

compartilhe

SIGA
x
Podcast Estado de Minas Entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo
Podcast Estado de Minas Entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DAPRESS

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) afirmou que parlamentares precisam assumir posições claras no debate político e que a neutralidade não faz parte da dinâmica da atividade parlamentar. A declaração foi dada durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (10/03).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ao comentar a polarização política no país e os embates ideológicos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado afirmou que considera natural que os parlamentares tenham posicionamentos definidos. “Hoje não tem como fugir da polarização. Ela começou a surgir no Brasil principalmente depois de 2018”, disse.

Segundo ele, o papel do parlamentar é representar os eleitores que compartilham de suas posições políticas. “Eu entendo que o parlamentar precisa ter lado. Na minha opinião, neutro é só sabonete de bebê”, afirmou.

Para o deputado, além de apresentar projetos e destinar recursos, os parlamentares também são cobrados pela população por posicionamentos políticos. “A população espera representatividade. Muitas vezes a pessoa chega e fala: ‘Eu votei em você e você me representa’. Isso é muito gratificante”, disse.

A declaração foi dada durante conversa sobre o ambiente político na Assembleia, que tem sido marcado por disputas ideológicas entre parlamentares de diferentes campos políticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cortes da entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo serão publicados nesta terça-feira (10/03) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada nesta quarta-feira (11/3) no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay