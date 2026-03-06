Podcast: Reajuste a servidores, ameaça a vereadora e prisão de Vorcaro

O episódio desta semana do Política EM Pauta, podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores da política mineira e nacional, discutiu o anúncio da recomposição salarial para os servidores públicos estaduais feito pelo governador Romeu Zema (Novo), o reforço da segurança na Câmara Municipal de Belo Horizonte após ameaça contra a vereadora Juhlia Santos (PSOL) e a nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O programa está disponível no canal do Portal Uai no YouTube e nas principais plataformas de áudio.

O programa começa com a repercussão do anúncio feito por Zema na segunda-feira (2/3), quando o governador confirmou um recomposição de 5,4% para todo o funcionalismo público estadual. A recomposição ainda precisa ser encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde o projeto costuma receber emendas antes da votação em plenário.

O percentual, no entanto, ficou abaixo das expectativas de boa parte das categorias do funcionalismo. A medida, que era uma promessa de campanha na reeleição, veio agora no último ano de mandato. O episódio debate como este anúncio foi recebido pelas categorias e o que ela revela sobre a situação financeira do estado.

No segundo bloco, o podcast abordou o reforço da segurança na Câmara Municipal de Belo Horizonte após a vereadora Juhlia Santos relatar ter recebido uma ameaça de morte por e-mail. A parlamentar, que é a única mulher trans na atual legislatura, afirmou que a mensagem tinha conteúdo racista e transfóbico.

O episódio se conecta a um contexto de escalada da violência política no país. Em Minas Gerais, esse cenário tem chamado atenção nos últimos meses. Dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), mostram que o estado liderou o número de registros no último trimestre do ano passado. Entre outubro e dezembro, foram contabilizados 23 casos de agressões contra lideranças políticas e familiares, o equivalente a 17% de todas as ocorrências registradas no país no período.

O terceiro bloco foi dedicado à nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ocorrida na quarta-feira (4/2) durante uma nova fase da operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte, após a PF apresentar novas informações encontradas no celular de Vorcaro, apreendido durante uma prisão anterior, em novembro.

A apresentação ficou por conta dos repórteres da editoria de Política Andrei Megre, Denys Lacerda e Sílvia Pires.