Simões sobre greve de professores: 'Cria vergonha na cara, sindicato'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), aproveitou a passagem pelo Vale do Aço nessa quinta-feira (5/3) para criticar a greve dos professores da rede estadual.

Durante entrevista à imprensa no Aeroporto Regional do Vale do Aço, ele, que também é professor, questionou a atuação do sindicato da categoria.

“Eu lamento muito que o Sindute não tenha feito nenhuma greve durante o governo Pimentel, quando as professoras não só ficaram sem reajuste, como estavam recebendo salários atrasados em três parcelas e não receberam nem o 13º de 2018. Onde estava o Sindute durante o governo do Pimentel?”, questionou Simões.

O vice afirmou que o governo estadual concedeu o reajuste de 5,4% definido pela União e destacou que Minas foi o primeiro estado do Sudeste a anunciar o aumento.



“Somos o primeiro estado do Sudeste a anunciar o reajuste. Estamos mandando projeto de lei, e o que o Sindute faz? Faz greve, critica. Olha, desculpa, gente, não vamos fazer política, não; deixa as professoras trabalharem; os alunos precisam ter aula. Estamos cumprindo com tudo o que foi pedido e que a gente consegue fazer muito mais do que o governo deles fez no passado. Cria vergonha na cara, sindicato! Vamos trabalhar e cuidar dos alunos, porque educação é sobre o aluno, não sobre o sindicato”, disse.

Investimentos na região

Durante a agenda no Vale do Aço, Simões também anunciou, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), dois investimentos para a região.

O primeiro prevê a destinação de R$ 9 milhões para a construção da unidade II do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), em Ipatinga. A nova estrutura terá 80 leitos de enfermaria clínica geral, ampliando a capacidade cirúrgica do município.

“O hospital hoje tem uma capacidade cirúrgica maior do que a capacidade de receber pacientes. Esses leitos vão significar mais velocidade nas cirurgias e mais dinheiro entrando no dia a dia”, afirmou o vice-governador.

Também foram anunciados R$ 11 milhões para a construção de uma ponte em Santana do Paraíso, obra solicitada pelo prefeito Bruno. Segundo Simões, o recurso deve ser liberado em breve, enquanto o processo de contratação e o projeto da obra estão em fase final.