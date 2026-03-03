Assine
POLÊMICA RELIGIOSA

Dino derruba ordem de censura contra série 'Arautos do Evangelho'

Ministro do STF argumentou que a liberdade religiosa permite a crítica e que não se pode presumir que documentário usou fontes sigilosas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/03/2026 16:06

Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal
Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentou que não se pode presumir que documentário da Warner usou informações sigilosas antes do lançamento crédito: Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu, nesta terça-feira (3/3), a ordem de censura contra a série documental “Escravos da fé: Os Arautos do Evangelho”. Na decisão, o magistrado afirmou que é inadmissível a imposição de censura prévia.

O documentário, produzido pela Warner Brasil e com previsão de lançamento no streaming da HBO para o primeiro semestre de 2026, aborda casos suspeitos de abuso psicológico por integrantes dos Arautos do Evangelho no Brasil.

A decisão de Dino revoga decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia suspendido a divulgação do documentário sobre a associação católica sob a justificativa de que o lançamento da produção, antes de uma solução judicial, exporia dados sensíveis e vítimas.

A Warner alega que a produção do documentário foi feita de forma lícita, com fontes públicas, entrevistas, pesquisas históricas e material acessível à equipe de produção, sem uso de informações sigilosas do inquérito civil como fonte, o que foi usado como argumento para impedir a divulgação.

Na decisão, Dino afirmou que “não se pode presumir que o documentário produzido” pela Warner “se valha de dados constantes de inquérito civil que tramita sob sigilo perante a Promotoria de Justiça de Caieiras”. Segundo ele, caso haja o uso indevido de documentos ou depoimentos protegidos por segredo de justiça, a apuração deve acontecer “à luz das circunstâncias concretas”.

O ministro argumentou que, como regra, “é inadmissível a imposição de censura prévia”. Segundo o documento, a determinação judicial para que a produtora deixe de praticar ato futuro e incerto, como uma suposta divulgação de dado sigiloso, configura tutela censória, vedada pelo Artigo 5º, IX, da Constituição Federal.

A decisão do magistrado ainda abrange o argumento de que a assegurada liberdade religiosa não se limita à proteção aos cultos, mas também permite o direito à crítica. Segundo ele, o pluralismo de ideias pressupõe o debate público de temas religiosos, sendo vedadas apenas as manifestações que extrapolem contornos constitucionais, que devem ser investigadas em processo legal.,

De acordo com Dino, não se pode presumir quebra de segredo de justiça por meras coincidências entre obras artísticas e procedimentos judiciais. A vedação ao uso de peças processuais do inquérito civil foi mantida na decisão.

