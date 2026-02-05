Assine
Dino suspende ‘penduricalhos’ dos Três Poderes

A decisão fixa prazo de 60 dias para que os órgãos avaliem quais benefícios têm respaldo em lei específica e interrompam aqueles considerados irregulares

Ana Mendonça
Repórter
05/02/2026 15:43 - atualizado em 05/02/2026 15:56

Ministro Flávio Dino votou pela condenação do 'Núcleo Crucial', formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do governo
Ministro Flávio Dino votou pela condenação do 'Núcleo Crucial', formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do governo crédito: Sophia Santos/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (5/2), a suspensão de pagamentos de verbas indenizatórias que ultrapassem o teto do funcionalismo público nos três poderes. A decisão fixa prazo de 60 dias para que os órgãos avaliem quais benefícios têm respaldo em lei específica e interrompam aqueles considerados irregulares.

A medida atinge os chamados “penduricalhos”, adicionais pagos a servidores e autoridades que, na prática, elevam a remuneração acima do teto constitucional. A determinação vale para verbas classificadas como indenizatórias, que deveriam servir para ressarcir despesas relacionadas ao exercício da função, como viagens ou atividades específicas.

Na decisão, Dino ordenou que Executivo, Legislativo e Judiciário façam uma revisão completa desses pagamentos e suspendam todos os que não tenham previsão legal expressa. O ministro também criticou a proliferação de benefícios criados por normas internas ou interpretações administrativas, sem aprovação de lei.

Segundo o despacho, a ausência de base legal para esse tipo de verba distorce o sistema remuneratório do serviço público e enfraquece o próprio teto constitucional, previsto como mecanismo de controle de gastos e de isonomia entre carreiras.

A decisão estabelece que, ao fim do prazo de 60 dias, os órgãos deverão apresentar as providências adotadas para adequar os pagamentos às regras constitucionais. Caso a determinação não seja cumprida, o STF poderá adotar medidas adicionais para garantir a suspensão dos valores irregulares.

