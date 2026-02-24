A MISSÃO DE SUBSTITUIR NO STJ

LUÍS CARLOS GAMBOGI - Desembargador do TJMG

Desde ontem, o senhor está convocado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, para integrar a Segunda Seção e a Quarta Turma do STJ. O que significa essa convocação para o senhor e sua carreira após quase 13 anos de TJMG?

Interpreto essa convocação como um sinal de que cumpri com meu dever no período em que prestei serviços ao TJMG, o qual, de modo reflexo, é também homenageado, assim como Minas Gerais.

A convocação para substituir o ministro Marco Aurélio Buzzi, afastado pelo Pleno do STJ, pode gerar uma atuação mais prolongada. O senhor se sente preparado para essa importante missão? O que pretende deixar de legado por sua passagem pelo Tribunal da Cidadania?

Não sei precisar por quanto tempo o Tribunal da Cidadania demandará meus serviços, mas estou em que, a cada dia, em cada processo estudado, poderei aprimorar meu conhecimento, minha sensibilidade jurídica e a virtude da prudência.

Em verdade, nunca estamos completos, vamos nos aperfeiçoando, construindo a nós mesmos, num processo sem término.

A convocação do senhor é uma homenagem ao próprio Judiciário mineiro. Como seus pares receberam essa notícia?

Como afirmei anteriormente, minha convocação é também uma homenagem ao Judiciário mineiro. Não à toa, o sentido de honra, de distinção, de júbilo, embora maior em mim, transbordou entre os magistrados e magistradas que integram o cultuado Tribunal de Justiça de Minas Gerais.