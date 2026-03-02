Assine
LUTO

Morre o vereador ‘Marreco’, de Jaboticatubas (MG), aos 43 anos

Márleo Araújo Marques será velado na Câmara Municipal e sepultado no cemitério local nesta segunda-feira (2/3)

Giovanna de Souza
Repórter
02/03/2026 11:57

Márleo cumpria o quarto mandato na Câmara Municipal de Jaboticatubas quando morreu
Márleo cumpria o quarto mandato na Câmara Municipal de Jaboticatubas quando morreu crédito: Reprodução/Redes sociais

Conhecido como "Marreco", o vereador de Jaboticatubas Márleo Araújo Marques (União Brasil) faleceu neste domingo (1º/3). O parlamentar da Região Metropolitana de BH tinha 43 anos e deixa uma filha.

Em nota oficial, a Prefeitura de Jaboticatubas manifestou solidariedade com os familiares, amigos, colegas do Legislativo municipal e toda a população da cidade, “reconhecendo sua trajetória de dedicação à vida pública e os relevantes serviços prestados ao município”.

“Com profundo pesar, nos despedimos do vereador Márleo Araújo Marques (Marreco), que dedicou sua vida ao serviço público e ao cuidado com nossa gente. Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população jaboticatubense neste momento de dor. Que Deus conforte cada coração”, disse a gestão municipal.

Nos comentários, moradores da cidade metropolitana lamentaram a morte. “Uma grande perda!”, comentou uma pessoa. “Que tristeza! Que Deus conforte o coração da família”, comentou outra.

Márleo cumpria o quarto mandato como vereador na cidade, tendo presidido a Câmara Municipal entre os anos de 2021/2022. Ele era Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão de Pessoas e exercia a profissão de bancário.

O velório acontecerá na Câmara Municipal, na Rua Dom Carlos Vasconcelos, 225, Centro, a partir de 12h desta segunda-feira (2/3). O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal, localizado na Rua do Cemitério.

Tópicos relacionados:

grande-bh jaboticatubas vereador

