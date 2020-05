Jaboticatubas: primeiro dia de lockdown tem ruas vazias e desrespeito

Polícia e fiscais municipais averiguam comércios e o cumprimento do lockdown em Jaboticatubas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

A cidade de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu quase que completamente vazia neste sábado. Os supermercados, as igrejas e até as padarias estão fechadas. Apenas farmácias e os postos de combustíveis estão funcionando. Na rua, poucas pessoas circulam. Isso porque a prefeitura da cidade decretou o lockdown - bloqueio total - na cidade neste fim de semana. A medida é uma reação ao aumento de 273% de casos de COVID-19 em 24 horas.

Segundo a administração municipal, a medida será aplicada apenas aos fins de semana - neste e no próximo. Mas, não está descartada, contudo, prorrogar o bloqueio por mais tempo, caso a pandemia de coronavírus permaneça avançando na cidade, que não tem leitos de CTI e conta com apenas três respiradores, disponíveis no hospital filantrópico.





Pessoas de máscaras frequentam apenas estabelecimentos essenciais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press) As divisas, a princípio, não foram fechadas. O professor de matemática Luiz Felipe de Melo, de 23, aprova todas as medidas adotadas pela prefeitura para a proteção dos moradores. "Tudo que deveria ser feito está sendo feito. Só acredito que as barreiras sanitárias poderiam ser instaladas para o maior controle. É muito comum vermod carros de outra cidade. Sábado passado, tinha dezenas de Vespasiano, Belo Horizonte e Sete Lagoas", afima. Mas, ressalta que todas as cachoeiras estão fechadas desde o início do isolamento social. Porém, muitos tem casas na região.

Consta no censo do IBGE que cidade tem 20.143 habitantes. Pelos cálculos do prefeito, frequentadores eventuais somariam mais 10 mil à comunidade. Dados do informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontam que o município tem 73 infectados.





Mesmo com explosão de casos pessoas insistem em sair de casa sem máscaras (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press) Carros de som anunciam os cuidados necessários contra o novo coronavírus na região. Também destaque que grande parte dos contaminados não apresentaram sintomas e, por isso, todo o cuidado é pouco. Além do mais, três equipes da prefeitura circulam pela cidade. Até o início da manhã, uma igreja e um salão de beleza foram fiscalizados. Ambos obedeceram a ordem e fecharam as portas.





'Empreiteira espalhou vírus'





Conforme o Estado de Minas mostrou nessa sexta-feira o secretário de governo Rafael Lucas informou que a disparada de casos de COVID-19 em Jaboticatubas - 19 para 71 em um dia - foi causada por colaboradores da empreiteira Cobra Brasil, instalados na localidade. Segundo o dirigente, a empresa, que faz parte do Consórcio Mantiqueira, ganhou uma licitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia ligada ao governo federal, para a instalação de linhas de transmissão de energia por várias cidades da região, incluindo Jaboticatubas.





Rafael Lucas Marques Nascimento, secretário de governo de Jaboticatubas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press) Rafael Lucas disse que a equipe mobilizada no projeto reúne 213 pessoas. Uma delas apresentou sintomas da virose e foi testada. Diante do diagnóstico positivo, a secretaria municipal de saúde decidiu aplicar o exame às 47 pessoas mais próximas do convívio do trabalhador. Treze delas teriam acusado a presença do vírus - todas assintomáticas.





"Foi aí que nós resolvemos quebrar o protocolo do Ministério da Saúde e testar todos os 213 trabalhadores. Achamos, no total, 63 infectados. Apenas um deles com sintomas", esclareceu Rafael Lucas.

O prefeito Eneimar Marques diz que, tão logo soube da situação, baixou um decreto suspendendo as atividades da empreiteira. Os colaboradores permanecem isolados em alojamentos e casas alugadas no município. "Dependendo de como as coisas se desenrolarem aqui, podemos restringir ainda mais o lockdown. Tudo vai depender do resultado do bloqueio nesses dois fins de semana", pondera o chefe do executivo.

A reportagem tentou contato com o Grupo Cobra Brasil por telefone e-mail, sem sucesso. (Com informações de Cecília Emiliana)