Vereadora acusa prefeito de Divinópolis de "racismo recreativo"

A vereadora de Divinópolis (MG), na região Central do estado, Kell Silva (PV) representou contra o prefeito do município, Gleidson Azevedo (Novo), no Ministério Público, pedindo que ele seja investigado por possível prática de crime de racismo, injúria e discriminação racial.

A vereadora alega que o prefeito publicou um vídeo em suas redes sociais em que associa um servidor a um gorila em uma postagem sobre as obras do hospital regional do município. Para a vereadora, o prefeito praticou “racismo recreativo”, que ofende e humilha pessoas negras.

“A postagem escancara o racismo recreativo, que é aquele disfarçado de piada, meme, ‘brincadeira’, zoeira ou humor, mas que continua sendo racismo do mesmo jeito. Esse tipo de discriminação vem embalada como entretenimento, como se o riso tornasse a violência menos grave. Só que não torna. Ofender, estereotipar ou humilhar pessoas negras e depois dizer calma, é só piada é racismo recreativo”, afirma a vereadora em entrevista ao Estado de Minas. Na representação, ela pede que o prefeito seja enquadrado na Lei de Crimes Raciais.

Também em entrevista à reportagem, o prefeito disse que o “racismo” está na vereadora, que é negra. “Em nenhuma hora passou na minha cabeça que esse vídeo era preconceituoso. E quem deu a ideia do vídeo e de participar do vídeo foi meu chefe de gabinete, que é negro”, afirmou o prefeito se referindo a Tales Duque, servidor que aparece ao lado do prefeito e que foi associado a um gorila no vídeo contestado pela vereadora.

Em redes sociais, Tales postou um vídeo defendendo o prefeito e afirmando também que a ideia foi sua. Disse ainda que para ele o gorila é um animal que representa força e classificou a representação como “vitimismo excessivo” e “banalização do termo preconceito”. Em outra postagem, em que aparece usando uma blusa preta ao lado do governador Romeu Zema (Novo), que usa uma camisa amarela, Duque diz que a vereadora poderia ser acusada de cometer racismo contra ele e de difamar Zema.

“Extra, Extra! Vereadora comete racismo contra a chefe de gabinete do prefeito. Ela alega que o governador Romeu Zema, que foi de camisa amarela, é um banana, para o que estava de camisa preta, que é o gorila. O gorila come a banana?”, questiona o vereador. Em seguida, ele diz que se fosse no “mesmo contexto” da vereadora poderia acusá-la do crime que ele imputa ao prefeito na representação ao MP.

No mesmo dia em que a vereadora contestou o vídeo, ela também criticou o governador por, durante visita à cidade, estar vestido de banana, referência à cor da camisa que ele usava e também devido ao episódio, ano passado, em que Zema aparece em um vídeo comendo uma banana com casca.

“Estou de camisa preta, Romeu Zema está de camisa amarela. Na sua opinião ele deve fazer uma denúncia no MP por difamação ou é melhor ele usar esse tempo para trabalhar em prol da melhoria do povo”, ironiza.