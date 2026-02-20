Ao lado de Simões, Nikolas brinca sobre raio: 'Caiu em São João del-Rei'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) brincou sobre o raio que atingiu manifestantes bolsonaristas durante agenda nesta sexta-feira (20/2) em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, ao lado do vice-governador Mateus Simões (PSD).

A fala veio para ironizar a imprensa em publicação nas redes sociais. Em post anterior, o parlamentar havia dito que só é citado negativamente em matérias, e o noticiário ignora quando ele protagoniza ações positivas.

Em 25 de janeiro, um raio caiu sobre uma manifestação organizada por Nikolas em Brasília (DF). Oitenta e nove pessoas foram atingidas, oito delas em estado grave.

Investimento em São João del-Rei

“Caiu um raio em São João del-Rei de R$ 45 milhões!”, brincou. O investimento, realizado por meio de recursos do governo do estado, será para a construção de um anel viário entre a BR-265 e a MG-383.

Além de Simões, Nikolas estava acompanhado da vereadora Roberta Lopes (PL) e do prefeito são-joanense, Aurélio Suenes (PL). O post feito pelo deputado mostra os quatro políticos em um caminhão dirigido pelo prefeito.

“Isso é um sonho para a gente, cara. Você não tem ideia. Quando nós entramos no governo, pensamos assim: ‘Como vamos viabilizar recursos para fazer essa obra?’ Aí surge o milagre”, disse Suenes, apontando para o deputado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investimento não veio do parlamentar, mas ele diz ter atuado como intermediador da demanda junto ao governo Romeu Zema (Novo). Há algumas semanas, Simões afirmou que “tudo que vem do deputado Nikolas Ferreira é prioridade, porque ele representa Minas Gerais”.

