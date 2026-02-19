Escola ligada a prefeito do PT assume vaga da que homenageou Lula no Rio
Além de prefeito de Maricá, presidente de honra da escola é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro
A União de Maricá, escola ligada ao prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), conquistou o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e desfilará no Grupo Especial em 2027, no lugar da Acadêmicos de Niterói, rebaixada neste ano com enredo sobre o presidente Lula (PT).
A União de Maricá vai estrear na elite do Carnaval no próximo ano. Em 2026, a escola, comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, apresentou o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", sobre joias desenvolvidas por negras escravizadas durante os períodos colonial e imperial no Brasil.
Washington Quaquá é o presidente de honra da escola e concilia o cargo com a prefeitura de Maricá, além de ser vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro. A cidade é comandada pelo PT há 16 anos, e o atual prefeito cumpre o terceiro mandato.
Rebaixamento da Niterói
Estreante na Marquês de Sapucaí, a Acadêmicos de Niterói esteve no centro das atenções do carnaval deste ano pelo enredo em homenagem ao presidente.
Intitulado “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo contou a história do presidente, mas decepcionou os jurados. A Niterói ficou com 2,8 pontos a menos que a penúltima colocada (Mocidade Independente) e voltará a disputar a Série Ouro.