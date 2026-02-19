Assine
CARNAVAL 2026

Escola ligada a prefeito do PT assume vaga da que homenageou Lula no Rio

Além de prefeito de Maricá, presidente de honra da escola é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro

AM
Andrei Megre
19/02/2026 21:16

União de Maricá venceu Série Ouro e vai disputar a Série Especial em 2026
União de Maricá venceu Série Ouro e vai disputar a Série Especial em 2027 crédito: Alex Ferro | Riotur

A União de Maricá, escola ligada ao prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), conquistou o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e desfilará no Grupo Especial em 2027, no lugar da Acadêmicos de Niterói, rebaixada neste ano com enredo sobre o presidente Lula (PT).

A União de Maricá vai estrear na elite do Carnaval no próximo ano. Em 2026, a escola, comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, apresentou o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", sobre joias desenvolvidas por negras escravizadas durante os períodos colonial e imperial no Brasil.

Washington Quaquá é o presidente de honra da escola e concilia o cargo com a prefeitura de Maricá, além de ser vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro. A cidade é comandada pelo PT há 16 anos, e o atual prefeito cumpre o terceiro mandato.

Leia Mais

Rebaixamento da Niterói

Estreante na Marquês de Sapucaí, a Acadêmicos de Niterói esteve no centro das atenções do carnaval deste ano pelo enredo em homenagem ao presidente.

Intitulado “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo contou a história do presidente, mas decepcionou os jurados. A Niterói ficou com 2,8 pontos a menos que a penúltima colocada (Mocidade Independente) e voltará a disputar a Série Ouro.

Tópicos relacionados:

carnaval carnaval-2026 lula marica

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

