Janja expulsou filha de Lula de sala na Sapucaí, diz colunista

A primeira-dama, Janja da Silva, expulsou Lurian da Silva, filha do presidente Lula (PT), de uma sala reservada ao chefe do Executivo em um camarote na Marquês de Sapucaí. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O petista foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói, escola que abriu o Carnaval do Rio de Janeiro no domingo (15/2) e terminou rebaixada para a Série Ouro. No dia do desfile, houve uma discussão entre Janja e Lurian.

Discussão entre Janja e Lurian

A sala que Lula ocupava, no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, tinha acesso restrito. A filha do presidente entrou no local para cumprimentar o pai e quis ficar mais tempo. Conforme a coluna, no entanto, Janja disse que o momento não permitia conversas longas.

"Aqui não é lugar para isso", teria dito a primeira-dama ao pedir que Lurian deixasse a sala, esquentando o tom da conversa. A filha do presidente teria respondido que Janja não sabe o que é uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos.

Lurian negou a discussão em resposta à coluna de Bergamo: "Eu nem vi a Janja. Só vi o meu pai. Ela não estava na sala quando eu entrei".

Por outro lado, o debate foi ouvido por assessores do lado de fora da sala. O vice-presidente Geraldo Alckmin e a mulher dele, Lu Alckmin, também estavam presentes.