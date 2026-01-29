Assine
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Lula vai fazer cirurgia nesta sexta-feira (30/1); saiba qual é

Presidente realizou exames pré-operatórios nesta quinta-feira (29/1) e manteve compromissos de trabalho

FS
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
29/01/2026 15:08

Lula participa de evento em Maceió nesta sexta-feira (23/1)
Lula participa de evento em Maceió nesta sexta-feira (23/1) crédito: Reprodução/ CanalGov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, na manhã desta quinta-feira (29/1), exames para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, marcada para esta sexta-feira (30/1). A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, que classificou o procedimento como de rotina.

Após os exames, Lula seguiu com sua agenda habitual e manteve compromissos de trabalho ao longo da tarde, na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República em Brasília. Essa não é a primeira cirurgia de catarata do presidente, em 2020, ele realizou uma.

De acordo com a assessoria presidencial, a cirurgia será realizada conforme o planejamento médico e não há previsão de alterações significativas na agenda institucional do presidente após o procedimento.

Esta não é a primeira intervenção cirúrgica recente do chefe do Executivo. Em outubro de 2024, Lula passou por uma cirurgia para tratar um pequeno sangramento no cérebro, consequência de um traumatismo craniano sofrido após um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele caiu no banheiro enquanto cortava as unhas do pé e precisou ser submetido a uma craniotomia para drenagem do sangramento.

Segundo o Planalto, o atual procedimento oftalmológico não tem relação com os episódios anteriores e faz parte do acompanhamento regular de saúde do presidente.

