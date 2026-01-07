Assine
SETENÇA DO SUPREMO

Moraes proíbe CFM de abrir sindicância sobre atendimento a Bolsonaro na PF 

Ministro do STF vê ilegalidade e desvio de finalidade em apuração sobre atuação médica da PF e proíbe novos procedimentos sobre o caso

SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
07/01/2026 19:21

Alexandre de Moraes foi exaltado como herói pelo Financial Times
Ministro Alexandre de Moraes autorizou saída de Bolsonaro da prisão para realizar exames em hospital particular, em Brasília, após queda na cela crédito: Evaristo Sá / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou nesta quarta-feira (7/1) a decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM) que havia determinado a abertura de uma sindicância para apurar denúncias sobre o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enquanto estava sob custódia da Polícia Federal, em Brasília. Na mesma decisão, Moraes ordenou que a Polícia Federal colha, em até dez dias, o depoimento do presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo.

Ao justificar a medida, o ministro apontou ilegalidade na atuação do conselho. Segundo Moraes, o CFM não tem competência correicional para apurar a conduta de médicos vinculados à Polícia Federal, o que caracterizaria desvio de finalidade. “A ilegalidade e a ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal é flagrante, demonstrando claramente o desvio de finalidade da determinação, além da total ignorância dos fatos”, escreveu.

Na decisão, Moraes também rechaçou qualquer falha no atendimento prestado ao ex-presidente. Ele afirmou que não houve omissão ou inércia da equipe médica da PF e destacou que os exames realizados nesta quarta no Hospital DF Star não apontaram problemas ou sequelas decorrentes do episódio ocorrido na madrugada do dia anterior. 

Diante disso, o ministro proibiu expressamente a instauração de qualquer procedimento administrativo pelo conselho relacionado ao caso, classificando a iniciativa como “flagrantemente ilegal”. Além disso, Moraes determinou que a direção do Hospital DF Star encaminhe, no prazo de 24 horas, todos os exames médicos realizados em Bolsonaro, para juntada aos autos.

A controvérsia teve início após o CFM divulgar nota informando que havia recebido “denúncias protocoladas” questionando a assistência médica prestada ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A entidade alegou “extrema preocupação” com os relatos e anunciou a abertura de uma sindicância no âmbito do Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF).

Sem citar diretamente o STF, o CFM defendeu que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na definição da conduta terapêutica.

Na madrugada de terça-feira (6/1), Bolsonaro sofreu uma queda no quarto onde está preso. Familiares, advogados e apoiadores passaram a questionar o atendimento médico oferecido pela PF e usaram o episódio para reforçar o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário.

Diante da repercussão, Moraes autorizou, ainda na tarde de quarta-feira, que Bolsonaro realizasse exames em um hospital particular de Brasília. O ex-presidente foi levado e reconduzido sob escolta da Polícia Federal.

O cardiologista Brasil Caiado, que acompanha Bolsonaro, informou que os exames confirmaram um quadro de traumatismo craniano leve, sem gravidade. Segundo a equipe médica, a queda teria sido provocada por uma possível interação entre medicamentos utilizados para controlar crises de soluço recorrentes.

A Polícia Federal, por sua vez, afirmou em nota que Bolsonaro recebeu atendimento imediato após relatar a queda. De acordo com a corporação, o médico de plantão constatou apenas ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar naquele momento, versão agora endossada pela decisão do ministro Alexandre de Moraes.

overflay