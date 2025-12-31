Assine
PRISÃO DOMICILIAR

Defesa de Bolsonaro envia novo pedido de prisão domiciliar a Moraes

Seus advogados alegam que a Superintendência da Polícia Federal em Brasília não possui as condições materiais necessárias para seu tratamento após possível alta

Iago Mac Cord
Iago Mac Cord
Repórter
31/12/2025 21:38

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. crédito: Ed Alves/CB/DA.Press

Nesta quarta-feira (31/12), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado a 27 anos de prisão por liderar a trama golpista de 2022 — enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, um pedido de prisão domiciliar de natureza humanitária em caráter urgente.

O requerimento se baseia em “fatos médicos supervenientes” e busca evitar que o preso retorne à Superintendência da Polícia Federal em Brasília após receber alta hospitalar, prevista para esta quinta-feira (1º/1). A representação alega que o sistema prisional não possui as condições materiais necessárias para o manejo contínuo das patologias crônicas do condenado.

O pedido dos representantes do ex-mandatário se fundamenta na fragilidade da saúde de Bolsonaro, que está internado no hospital DF Star, na capital federal, desde o dia 24 de dezembro. Ao longo da semana, ele passou por cinco intervenções médicas:

  • 25/12: cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral;

  • 27/12 e 29/12: dois bloqueios do nervo frênico do lado direito;

  • 30/12: nova intervenção no nervo frênico devido à persistência do quadro;

  • 31/12: realização de uma endoscopia digestiva alta.

Os advogados sustentam que o retorno imediato ao cárcere é “incompatível com a rotina carcerária” e submeteria o golpista a um risco concreto de agravamento súbito de saúde. A defesa apela aos princípios da dignidade da pessoa humana e da humanidade da pena, citando que medida semelhante foi concedida ao ex-presidente Fernando Collor.

Além das cirurgias, um exame de polissonografia revelou que o paciente sofre com uma síndrome de apneia-hipopneia obstrutiva do sono de grau severo. Os dados técnicos indicam um índice superior a 50 eventos por hora e quedas relevantes de oxigenação sanguínea, o que obriga o uso diário e permanente de um dispositivo CPAP (sigla em inglês para Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas) para suporte ventilatório noturno.

