INTERNADO

Moraes nega pedido de visita de sogro a Bolsonaro no hospital

Ex-presidente passou por procedimentos cirúrgicos em Brasília para tentar sanar as crises de soluço

31/12/2025 09:45 - atualizado em 31/12/2025 09:45

Paulo Negão, sogro de Bolsonaro, ao lado da filha, Michelle
Paulo Negão, sogro de Bolsonaro, ao lado da filha, Michelle crédito: Reprodução/Redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que seu sogro, Vicente de Paulo Reinaldo (Paulo Negão), o visite no hospital.

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília (DF), onde passou por três cirurgias para tentar sanar as crises de soluço.

Decisão de Moraes

Ao impedir a visita de Paulo Negão, Moraes justificou que a internação “impõe regime excepcional de custódia, distinto daquele existente no estabelecimento prisional, submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas”.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação por coordenar uma tentativa de golpe de Estado. Apenado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, recebeu autorização para visitar o hospital para realização de exames e procedimentos cirúrgicos.

“Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar, da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, indefiro o pedido formulado”, concluiu o ministro.

A decisão foi proferida na terça-feira (30/12) e publicada na manhã desta quarta (31).

alexandre-de-moraes bolsonaro brasilia jair-bolsonaro moraes stf

overflay