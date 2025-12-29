Assine
SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Renan evita detalhes sobre saúde de Bolsonaro após visita a hospital

Filho do ex-presidente falou rapidamente com jornalistas no DF Star, enquanto equipe médica prepara novo procedimento anestésico

29/12/2025 14:51

Jair Renan Bolsonaro, son of former Brazilian President Jair Bolsonaro, leaves the Federal Police headquarters, where his father is being held, in Brasilia, on November 27, 2025. President Luiz Inacio Lula da Silva said on November 26 that Brazil had given the world a lesson in democracy after his predecessor Jair Bolsonaro was jailed for a failed coup attempt. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
O vereador Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, visitou o pai no hospital DF Star crédito: AFP

Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), falou brevemente com a imprensa na tarde desta segunda-feira (29/12), ao deixar o hospital DF Star, em Brasília, onde o pai está internado. Ele evitou dar detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente e ressaltou que se trata de uma situação delicada.

“É uma cirurgia meio complicadinha. O pai não tá bem, né? Se estivesse bem, não estaria passando por isso”, afirmou Renan, interrompendo a entrevista antes de responder a outras perguntas sobre a presença de familiares no hospital. Ele confirmou apenas que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro permanece acompanhando o marido durante a internação.

Ontem, a equipe médica divulgou boletim informando que Jair Bolsonaro será submetido a um novo procedimento anestésico ainda nesta segunda-feira. A intervenção tem como objetivo tentar controlar uma crise persistente de soluços que vem afetando o ex-presidente.

No sábado (27/12), Bolsonaro passou por um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito do corpo. Esse nervo, localizado na região da coluna cervical, é responsável pelo controle do diafragma e está diretamente associado aos espasmos involuntários que provocam o soluço.

Após dois dias em observação, os médicos optaram por repetir o procedimento, desta vez no lado esquerdo, seguindo o protocolo clínico indicado para casos semelhantes.

