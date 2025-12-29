Bolsonaro vai para o terceiro procedimento médico em cinco dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por um novo procedimento na tarde desta segunda-feira, 29, para tentar conter as frequentes crises de soluço. Trata-se de um bloqueio anestésico no nervo frênico, que é feito sem a necessidade de cortes ou incisões. O procedimento será realizado no Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado desde o dia 25 de dezembro.

Será o terceiro procedimento realizado pelo ex-presidente desde sua internação. No dia 25, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. No sábado, 27, ele passou pelo mesmo procedimento que será realizado nesta segunda, só que do lado direito do nervo. Agora, a intervenção será feita do lado esquerdo, para injetar anestésico local na tentativa de interromper os estímulos ao diafragma. A intervenção está marcada para as 14 horas e a expectativa é de que dure cerca de 40 minutos.

As persistentes crises de soluço de Bolsonaro são resultado das várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou desde a campanha de 2022, quando sofreu um atentado a faca em Juiz de Fora (MG).

Nesta segunda, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse nas redes sociais que a saúde do pai é motivo de muita preocupação. Ele acompanhou Bolsonaro na madrugada. “O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços. Também foi iniciado o tratamento para a apneia do sono”, escreveu. Ele indicou que Bolsonaro passa por “muitos desafios somados” e que, por isso, precisa de “acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu orações por meio das redes sociais e também relatou que ele não teria passado bem durante a noite com a crise de soluço. “Ontem foi realizado o procedimento anestésico no nervo frênico direito, e o do lado esquerdo está programado para segunda-feira. Jair não teve uma noite boa; apresentou uma nova crise de soluços iniciada por volta das 23h, que permaneceu até as 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial”, postou Michelle Bolsonaro.