EX-PRESIDENTE

Soluços de Bolsonaro voltaram mesmo após duas cirurgias, diz Carlos

Ex-vereador do Rio de Janeiro passou a noite ao lado do pai e relatou "boa evolução" na flora digestiva e "fase de adaptação" no tratamento para apneia do sono

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
30/12/2025 11:00

Ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados serão julgados pela Suprema Corte por tentativa de golpe de Estado; o político nega, mas assume ter estudado a possibilidade
Ex-presidente Jair Bolsonaro deve virar o ano internado crédito: Evaristo Sá/AFP

Após passar por dois procedimentos cirúrgicos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue lidando com crises de soluço. A informação foi dada pelo filho "02", Carlos Bolsonaro (PL).

O ex-vereador do Rio de Janeiro passou a noite ao lado do pai e relatou “boa evolução” na flora digestiva e “fase de adaptação” no tratamento para apneia do sono.

“Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência”, escreveu Carlos, em post no X (antigo Twitter).

Bolsonaro passou por cirurgias para bloqueio dos nervos frênicos direito e esquerdo. A ideia dos procedimentos é impedir a transmissão de impulsos nervosos para o diafragma e, assim, controlar os soluços persistentes.

Banho de sol

O ex-presidente terá direito a banho de sol nesta terça-feira (30/12). Carlos aproveitou para voltar a criticar as condições em que o pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF).

“Hoje [Bolsonaro] irá para uma área restrita para, após sua prisão, finalmente tomar um banho de sol, algo que lhe foi praticamente impossibilitado durante sua estada na Superintendência da Polícia Federal, onde sobrevive em um cubículo de 8 metros quadrados, com ar-condicionado central ligado e colado à parede de seu quarto o perturbando o dia inteiro. Parece tudo proposital, mas é só coincidência democrática”, completou.

