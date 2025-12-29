Assine
Após novo procedimento, Bolsonaro deve passar virada de ano internado

Ex-presidente foi submetido ao terceiro procedimento cirúrgico em cinco dias para conter crises de soluço. Defesa vai tentar mantê-lo no hospital nos próximos dias

Ricardo Brandt
Repórter
29/12/2025 17:44

Depois de passar por um mais um procedimento médico, nesta segunda-feira, 29, Jair Bolsonaro deve passar a virada de ano internado, longe da cela na Polícia Federal onde vem cumprindo a pena pela condenação na trama golpista.

O novo procedimento, que durou pouco mais de uma hora, foi realizado para tentar conter as crises de soluço do ex-presidente, agravadas após sua prisão, segundo a família. A equipe médica informou que Bolsonaro deve ser submetido ainda nesta semana a uma endoscopia digestiva, pedida para a véspera do Ano Novo.

Bolsonaro passou por um procedimento em que foi feito o bloqueio anestésico no nervo frênico – feito sem a necessidade de cortes ou incisões. Ele está internado desde o dia 25 de dezembro no hospital DF Star, em Brasília. Não há previsão de alta. Esse foi o terceiro procedimento realizado desde a internação.

Antes mesmo de os médicos se manifestarem oficialmente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um texto nas redes socials no qual anunciou o fim do procedimento desta segunda.

Crises
As persistentes crises de soluço de Bolsonaro são resultado das várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou desde a campanha de 2022, quando sofreu um atentado a faca em Juiz de Fora (MG). O problema tem sido mencionado entre os argumentos da defesa para pedir a prisão domiciliar do ex-presidente.

Após deixar o hospital, Bolsonaro deve voltar para a cela especial que vinha ocupando na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É lá que ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

