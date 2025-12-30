Morre, aos 84 anos, Silvia Campos, mãe da prefeita de Contagem

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Morreu nesta terça-feira (30/12), aos 84 anos, Silvia Elias Campos, mãe da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). Silvia estava internada desde o começo de novembro e, nos últimos dias, teve complicações devido a uma infecção.

Em uma publicação numa rede social, Marília se despediu de sua genitora, afirmando que seu "coração está tomado de gratidão, amor e saudade".

"Mamãe tinha uma alegria genuina de viver e um amor imenso pela vida. Mesmo diante das dificuldades, seguiu com dignidade, fé e esperança, sem nunca abrir mão do cuidado com a família e do carinho pelas pessoas ao seu redor", diz um trecho do texto.

Silvia deixa três netos, filhos de Marília, e dois bisnetos. Segundo Marília, sua mãe plantou valores, afetos e exemplos que seguirão vivos em sua família.

"Viveu intensamente, fez a vida valer a pena e, por isso, sua partida também nos convida à gratidão e à celebração de tudo o que foi. Descanse em paz, minha mãe. Seu amor permanece em nós", finalizou.

Silvia foi internada no começo de novembro após ter sentido mal-estar, com vômitos e perda de equilíbrio.

No começo do mês, ela foi submetida a uma cirurgia cardíaca. Na época, Marília postou um vídeo dizendo que a mãe resistiu ao procedimento e seguiria para o pós-operatório no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sequência do tratamento, o estado de Silvia se agravou devido a uma infecção. Ela seguiu traqueostomizada e fazendo uso contínuo de antibiótico para tratar a infecção, mas não houve recuperação da sua função renal. No total, foram cerca de 55 dias internada.