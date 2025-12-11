Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕS 2026

Lula em Minas: ‘DNA da raposa é comer o galo’

Presidente faz analogia com desigualdade social para questionar qual país será escolhido nas disputas presidencial e estadual no ano que vem

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
11/12/2025 18:38 - atualizado em 11/12/2025 19:26

compartilhe

SIGA
x
Presidente Lula concede entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados Minas
EM BH, presidente Lula também falou sobre as obras para transposição do Rio São Francisco e o programa Pé de Meia crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou o seu discurso na abertura da Caravana Federativa em Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (11/12), em Belo Horizonte, falando sobre a importância das escolhas tomadas pela população durante as eleições presidenciais e para o governo estadual em 2026. Fazendo analogia com a desigualdade social, o chefe do Executivo federal afirmou que o DNA da raposa é comer as galinhas e o galo, mesmo sendo domesticada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“É isso que tem que mudar nesse país. O nosso papel é começar a dizer para cada cidadão que não acredite, pelo amor de Deus, mesmo que a raposa tenha uma pelugem branca, mesmo que tenha uma pelugem lilás, mesmo que ela tenha uma pelugem vermelha. Se colocar ela no galinheiro, ela vai comer as galinhas. É do DNA’, afirmou.

Leia Mais

Momentos antes, Lula falou sobre as obras para transposição do Rio São Francisco e do programa Pé de Meia, que cria uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão do ensino médio por estudantes de baixa renda.

“Vai acabar aquela história, pela qual eu fui para São Paulo. Porque a seca é um problema da natureza, mas a fome por conta da seca é um problema de quem governa o estado brasileiro, ou de quem governa os estados”, enfatizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente ainda questionou que tipo de país os brasileiros vão querer a partir do próximo ano. “Vamos ter que decidir se vamos querer um país que faça distribuição de livros, ou distribuição de armas. Nós não vamos ter medo de discutir em alto e bom som que tipo de Brasil a gente quer”, concluiu.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte desigualdade-social eleicao-2026 lula minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay