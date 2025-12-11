‘Aquelas tranqueiras que destruíram o país não voltarão’, diz Lula em Minas

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, o presidente Lula (PT) voltou a lembrar as mazelas do governo anterior e disse ter o compromisso de não deixar aqueles que “destruíram o Brasil” voltar ao comando do Palácio do Planalto. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (11/12), durante a Caravana Federativa, em Belo Horizonte.

“Isso aqui não é um evento do PT. Nós ainda não estamos em época de campanha eleitoral. Se bem, que eu tenho um compromisso de honra. Aquelas tranqueiras que destruíram esse país não voltarão a governar, nunca”, declarou.

Em um discurso marcado pela lembrança da trajetória do PT e do empenho da legenda em pautas sociais, o presidente Lula discursou a prefeitos, deputados e vereadores em Minas Gerais. “Nós passamos dois anos para recuperar esse país”, disse, lembrando mais uma vez as obras paradas no governo Bolsonaro.

“Foi esse país destruído que nós encontramos. Eu não esqueço. Não esqueço, que se esse país tivesse um presidente decente e tivesse um ministro da saúde da qualidade do Padilha, não tinha sido enterrado em saco preto mais de 700 mil famílias”, disse em seu discurso.

