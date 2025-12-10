Glauber Braga lamenta pauta de cassação junto a Zambelli

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) afirmou, nesta quarta-feira (10/12), que lamenta que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), tenha pautado a cassação dele no mesmo dia do processo de perda de mandato de Carla Zambelli (PL-SP). Zambelli está presa na Itália, após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acreditando que geraria uma simetria entre a base governista e oposição.

Glauber espera que o ex-presidente da Câmara e responsável pelo início do processo de cassação do parlamentar, Arthur Lira (PP-AL), pague pelo o que fez com ele. "Do ponto de vista prático, Carla Zambelli já está cassada porque já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retira da parlamentar os seus direitos políticos, deputada que hoje inclusive está presa na Itália pelos crimes cometidos", disse.

Braga destacou, ainda, que não se arrepende do episódio que iniciou o processo de sua cassação. Em abril de 2024, ele expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Segundo o deputado, o militante insultou a sua mãe. O político reiterou que faria muito mais do que um "chute na bunda” para defender a família dele.

Braga defendeu que não vai parar de lutar pelo o que ele acredita. “Eu sou um militante socialista hoje, amanhã, depois de amanhã e até eu morrer. Deputado federal, eu estou nesse momento”, explicou.

O discurso do parlamentar foi aplaudido pela base governista da Câmara. Eles também ecoaram gritos de "Glauber fica”, movimento criado pelo PSol, artistas e sindicatos.