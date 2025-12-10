"Hugo Motta tem a covardia como marco", critica Glauber Braga

O deputado Glauber Braga (PSol-RJ) afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) “tem a covardia como marco” e que vai “lutar até o último minuto” pelo mandato. Ele pode ser cassado nesta quarta-feira (10/12).

“Não adianta a gente esperar que saia coragem de onde a marca é a covardia. O Motta tem como marca da sua trajetória a covardia. Não vou esperar coragem de quem tem como marco de vida a covardia, que foi o que ele demonstrou no dia de ontem (terça-feira). Agora ele tem que responder por aquilo que ele fez, não só por aquilo que fez contra mim, (mas também) contra a deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), contra a deputada Célia Xakriabá (PSol-MG), por uma ordem direta que deu para a Polícia Legislativa para fazer o que fez. Ele tem que responder pelo que fez com jornalistas também", cobrou.

Glauber acrescentou: “Vou lutar até o último minuto por este mandato que me foi dado pela população do estado do Rio de Janeiro. Vou utilizar todas as táticas possíveis na manutenção dos direitos políticos e daquilo que as pessoas me conferiram como representante”.

Sobre o futuro, caso seja cassado, Glauber garantiu que continuará atuando na vida pública. “Sou um militante socialista hoje, amanhã, depois de amanhã e até eu morrer. Estou deputado federal neste momento”.

*Estagiária sob supervisão de Fabio Grecchi