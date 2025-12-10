Assine
overlay
Início Política
CONGRESSO

"Hugo Motta tem a covardia como marco", critica Glauber Braga

Deputado do PSOL também diz que falará durante todo o tempo permitido para sua defesa. Ele luta para não ter o mandato cassado

Publicidade
Carregando...
LC
Letícia Corrêa
VO
Vanilson Oliveira
LC
Letícia Corrêa
Repórter
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
10/12/2025 18:28

compartilhe

SIGA
x
Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ)
Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado Glauber Braga (PSol-RJ) afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) “tem a covardia como marco” e que vai “lutar até o último minuto” pelo mandato. Ele pode ser cassado nesta quarta-feira (10/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Não adianta a gente esperar que saia coragem de onde a marca é a covardia. O Motta tem como marca da sua trajetória a covardia. Não vou esperar coragem de quem tem como marco de vida a covardia, que foi o que ele demonstrou no dia de ontem (terça-feira). Agora ele tem que responder por aquilo que ele fez, não só por aquilo que fez contra mim, (mas também) contra a deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), contra a deputada Célia Xakriabá (PSol-MG), por uma ordem direta que deu para a Polícia Legislativa para fazer o que fez. Ele tem que responder pelo que fez com jornalistas também", cobrou.

Leia Mais

Glauber acrescentou: “Vou lutar até o último minuto por este mandato que me foi dado pela população do estado do Rio de Janeiro. Vou utilizar todas as táticas possíveis na manutenção dos direitos políticos e daquilo que as pessoas me conferiram como representante”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o futuro, caso seja cassado, Glauber garantiu que continuará atuando na vida pública. “Sou um militante socialista hoje, amanhã, depois de amanhã e até eu morrer. Estou deputado federal neste momento”.

*Estagiária sob supervisão de Fabio Grecchi

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados cassacao glauber-braga hugo-motta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay