Dallagnol comete gafe e confunde Glauber Braga com Glauber Rocha

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, hoje comentarista político, cometeu uma gafe ao comentar o caso do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), chamando-o de “Glauber Rocha”, cineasta falecido há mais de 40 anos.

Glauber Braga ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados nessa terça-feira (9/12), em protesto após a Mesa Diretora da Casa pautar a cassação de seu mandato para esta quarta (10). A polícia legislativa interveio e retirou o parlamentar à força do local.

Dallagnol fez post no X (antigo Twitter) repercutindo o caso e escreveu: “Como a esquerda se comporta num processo de cassação (e um legítimo). O que achou da atitude do deputado Glauber Rocha (sic)?”.

O ex-procurador citou que a cassação de Glauber Braga é "legítima". Em 2024, o parlamentar expulsou a chutes um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) que o perseguia na Câmara dos Deputados.

Dallagnol apontou legitimidade no processo porque teve o mandato cassado em junho de 2023, mas discorda da decisão. Ele perdeu o cargo de deputado federal pelo Novo do Paraná menos de 6 meses após assumir, porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) constatou que Deltan pediu exoneração do Ministério Público enquanto enfrentava 15 procedimentos administrativos contra si no Conselho Nacional da entidade.



Glauber Rocha

Considerado por muitos o maior cineasta brasileiro de todos os tempos, Glauber Rocha dirigiu clássicos como “Deus e o Diabo Na Terra do Sol” e “Terra em Transe”. O baiano é reconhecido como principal teórico do Cinema Novo, movimento que propôs uma linguagem própria ao cinema brasileiro. Ele morreu em 1981, aos 42 anos, após problemas pulmonares.

O erro de Dallagnol provocou comentários irônicos de perfis ligados à esquerda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Companheiro de partido de Glauber Braga, o deputado estadual de São Paulo Guilherme Cortez respondeu ao post do ex-procurador: “É demais exigir de você saber que Glauber Rocha era o cineasta, né?”.

