Glauber Braga é retirado da Câmara antes de votação do PL da dosimetria

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 19:17

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) interrompeu, nesta terça-feira (9), uma sessão parlamentar para votar um projeto de lei que prevê a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro de 27 para dois anos de prisão, em protesto contra o que denunciou como ofensiva golpista.

Braga foi retirado à força por vários policiais legislativos após ocupar a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, segundo imagens transmitidas pela TV.

Os deputados se preparavam para votar, nesta terça, o Projeto de Lei da Dosimetria, que poderá reduzir drasticamente a pena de Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

A iniciativa, introduzida nesta mesma terça-feira na ordem do dia da Câmara, também daria liberdade condicional a uma centena de bolsonaristas, presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos Três Poderes em Brasília.

"Eu vou ficar aqui calmamente, com toda tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar como fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas", disse o deputado do PSOL antes de ser retirado à força do plenário.

Braga deve ser alvo nos próximos dias de uma votação sobre a cassação de seu mandato, após ser acusado de agredir um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) durante sessão na Câmara no ano passado.

